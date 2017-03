Der ukrainische Geheimdienst SBU hat der russischen Sängerin Julia Samoilowa die Einreise verboten. Dadurch kann die 27-Jährige Rollstuhlfahrerin nicht im Mai am Eurovision Song Contest (ESC) in Kiew teilnehmen. Moskau reagierte empört.

Samoilowa darf nach Angaben des Geheimdienstes SBU für drei Jahre nicht in die Ukraine einreisen. Die Musikerin, die seit ihrer Kindheit im Rollstuhl sitzt, habe mit einem früheren Auftritt auf der Krim gegen ukrainische Gesetze verstoßen, hieß es zur Begründung. Die 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim ist einer der Hauptstreitpunkte zwischen Kiew und Moskau. Russlands Vize-Außenminister Grigori Karasin kritisierte das Einreiseverbot für die Kandidatin als einen "ungeheuerlichen, zynischen und unmenschlichen Akt".

Nominierung als russische Provokation kritisiert

Samoilowa war Mitte März ohne Publikumsabstimmung zur russischen ESC-Teilnehmerin bestimmt worden. Sie sollte in Kiew im Mai mit dem Lied "Flame is Burning" ins Rennen gehen. Aus der Ukraine kam umgehend Kritik an der Nominierung, die als gezielte Provokation verurteilt wurde. Reisen auf die Krim über Russland sind seit der Annexion von ukrainischer Seite verboten.

Die Musikerin war 2013 als Teilnehmerin einer russischen TV-Show bekannt geworden und sang bei der Eröffnung der Paralympischen Winterspiele in Sotschi 2014. Einige Kritiker gehen davon, dass Russland mit der Teilnahme der behinderten Sängerin ein schlechtes Abschneiden beim Eurovision Song Contest zu verhindern versuche. "Ich werde das Gefühl nicht los, dass das Mädchen zu politischen Zwecken verwendet wird", schrieb beispielsweise der bekannte Blogger Ilja Warlamow.