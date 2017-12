Grundsatzfragen statt Höflichkeitsfloskeln: Bei seinem Griechenland-Besuch hat der türkische Präsident Erdogan gefordert, einen Vertrag von 1923 zu aktualisieren. Darin geht es um Ägäis-Inseln und Minderheiten. Die Griechen lehnten rundheraus ab.

Griechenland und die Türkei verbindet eine lange Geschichte voller Spannungen: Zypern, Ägäis, Flüchtlinge, türkische Militärs. Die Liste der Streitpunkte ist lang. Entsprechend historisch ist der heutige Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Athen.

Erdogan mit Pavlopoulos in Athen

Doch satt der erwarteten Annäherung setzte Erdogan beim ersten Besuch eines türkischen Staatschefs in Griechenland seit 65 Jahren auf Eskalation: In einem eigentlich für diplomatische Höflichkeiten reservierten ersten Statement nach seiner Ankunft stellte Erdogan Teile des Vertrages von Lausanne infrage, in dem 1923 wesentliche Aspekte der Beziehungen beider Staaten festgelegt wurden. Einige Details des Vertrages seien unklar, sagte er in Athen in Anwesenheit seines griechischen Kollegen Prokopis Pavlopoulos.

Streit um Seegrenzen und Inseln

In dem Abkommen waren Griechenland 1923 praktisch alle Ägäis-Inseln vor der türkischen Küste zugeschlagen worden. Seitdem gibt es Streit um den genauen Verlauf der Grenze - regelmäßig gibt es Zwischenfälle zwischen Marineschiffen. Der Vertrag war nach dem griechisch-türkischen Krieg von 1919 bis 1922 geschlossen worden.

In einem vor seinem Besuch geführten Interview hatte Erdogan bereits gesagt, der Luftraum und die Seegrenze könnten "verbessert" werden. Auf das Interview mit dem griechischen Sender Skai-TV reagierte die Regierung in Athen verärgert. Sie mahnte, der Besuch solle "Brücken bauen, nicht Mauern". Ähnlich äußerte sich auch der griechische Staatschef Pavlopoulos. Weder eine Revision noch eine Aktualisierung des Vertrags seien nötig. Das Abkommen definiere das Territorium und die Souveränität Griechenlands und der Europäischen Union, erklärte er. "Dieser Vertrag ist für uns nicht verhandelbar."

Zwei, die sich eigentlich gut verstehen: Tsipras und Erdogan in Athen.

Erdogan: "Gewisse Dinge müssen sich ändern"

Eine Überarbeitung des Vertrags von Lausanne ist laut Erdogan auch nötig, weil die Muslime im griechischen Grenzgebiet Westthrakien ihren geistlichen Führer nicht selbst wählen dürfen, während die christliche Gemeinschaft in der Türkei größere Freiheiten hat, ihre Patriarchen zu bestimmen. Erdogan nannte dies als einen Beweis dafür, dass der Vertrag von Lausanne nicht gerecht angewandt werde. Auch dieser Aspekt taucht in dem Abkommen auf.

"Gewisse Dinge müssen sich ändern", sagte Erdogan in Athen. Der Schutz der Rechte der ethnischen Türken habe für ihn "Top-Priorität". Er will am Freitag die türkische Minderheit in der nordgriechischen Region Thrakien besuchen.

Erdogan und Tsipras haben gutes Verhältnis

Unter Erdogans Regierung hat sich das historisch schwierige Verhältnis zu Griechenland eigentlich verbessert. Zu Ministerpräsident Alexis Tsipras hat er ein gutes Verhältnis. Verschlechtert hatten sich die Beziehungen nach dem gescheiterten Militärputsch 2016. Ankara wirft dem Nachbarn vor, Beteiligten Zuflucht zu bieten. Tsipras versicherte vor Erdogans Besuch, Putschverdächtige seien "nicht willkommen" in Griechenland. Besonders brisant ist der Fall von acht Militärangehörigen, die nach dem Putschversuch in einem Helikopter nach Griechenland geflohen waren.