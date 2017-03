Die heftigen Attacken des türkischen Präsidenten gegen Deutschland kommen in immer kürzeren Abständen: Wenn er wolle, dann komme er nach Deutschland - und würde er daran gehindert, dann werde er einen "Aufstand" machen, sagte Erdogan in Istanbul.

Wenige Stunden nach seinem Nazi-Vergleich hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nachgelegt: Auf einer Rede in Istanbul sagte er: "Wenn ich will, komme ich morgen. Ich komme und wenn ihr mich nicht hereinlasst oder mich nicht sprechen lasst, dann werde ich einen Aufstand machen."

Weiter sagte er laut Nachrichtenagentur Anadolu: "Ich habe gedacht, der Nationalsozialismus in Deutschland ist vorbei, aber er geht noch immer weiter."

Oliver Mayer-Rüth, ARD Istanbul, zur aktuellen Stimmung

tagesschau 20:00 Uhr, 05.03.2017







Yücel erneut als "Terrorist" bezeichnet

Außerdem bezeichnete Erdogan den in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel erneut als "Terroristen". Leider stelle die Bundesregierung seine Minister auf dieselbe Stufe wie diesen "Terroristen".

Die Spannungen zwischen Berlin und Ankara hatten über das Wochenende weiter zugenommen, vor allem nachdem Erdogan den deutschen Behörden Nazi-Methoden vorgeworfen hatte. Unionsfraktionschef Volker Kauder bezeichnete Erdogans Äußerungen im Bericht aus Berlin als "unglaublichen und nicht akzeptablen Vorgang".

Wirtschaftsminister in Leverkusen ohne politische Botschaft

Nach den Absagen von Auftritten türkischer Minister in Deutschland war der Besuch des türkischen Wirtschaftsministers in Nordrhein-Westfalen mit Spannung erwartet worden. Anders als im Vorfeld vermutet äußerte sich Nihat Zeybekci in Deutschland bislang nicht politisch. "Es gab Spekulationen um meinen Auftritt", sagte der 56-Jährige am Abend in einem Grußwort bei einem Konzertbesuch in Leverkusen. "Ich möchte es mal so sagen: Ich bin hergekommen, um Freude zu bereiten."

Bei dem Konzert zu Ehren eines verstorbenen türkischen Musikers wurde Zeybekci von mehreren Hundert Zuschauern mit viel Applaus empfangen. "Der Minister ist seit Monaten eingeladen, das hat mit der aktuellen Debatte nichts zu tun", sagte ein Sprecher des veranstaltenden Kulturvereins zur erbittert geführten Debatte um Wahlkampfauftritte von Ministern aus der Türkei. Zuvor waren zwei Veranstaltungen mit Zeybekci in Köln und Frechen abgesagt worden.