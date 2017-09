In Nordkorea hat die Erde in der Nähe einer Atomtestanlage gebebt. Südkorea glaubt nicht, dass das Folgen von einem Atomtest waren. Auch Wissenschaftler aus anderen Ländern gehen mittlerweile davon aus, dass das Beben eine natürliche Ursache hatte.

In Nordkorea ist es nach Angaben aus China und Südkorea zu einem Erdbeben gekommen. Die südkoreanische Meteorologiebehörde teilte mit, die Erschütterung habe eine Stärke von 3,0 gehabt und sich in dem Gebiet im Nordosten Nordkoreas ereignet, in dem das Land zuletzt einen Atomtest vorgenommen hatte.

Die Behörde kam allerdings zu der Einschätzung, dass es sich um ein natürlich hervorgerufenes Beben behandelt habe.

China: "mutmaßliche Explosion"

Die Erschütterung wurde im Raum um Kilju aufgezeichnet, wie eine Vertreterin der Wetterbehörde sagte. Rund 20 Kilometer weiter südöstlich hatte Nordkorea am 3. September seinen sechsten und bislang kräftigsten Atomtest mit einer Wasserstoffbombe verübt.

Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua hatte zuvor unter Verweis auf die chinesische Erdbebenbehörde von einem Beben der Stärke 3,4 in Nordkorea berichtet. Sie sprach von einer mutmaßlichen Explosion.

Die Vertreterin der südkoreanischen Meteorologiebehörde sagte jedoch, eine Analyse der seismischen Wellen und der Mangel an Schallwallen zeigten eindeutig, dass das Beben nicht künstlich hervorgerufen worden sei.

Beben "nicht menschengemacht"

Auch nach Einschätzung von Atomtestbeobachtern hatte das Beben vermutlich eine natürliche Ursache.

"Die beiden seismischen Aktivitäten waren wahrscheinlich nicht menschengemacht", teilte der Vorsitzende der in Wien ansässigen Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO), Lassina Zerbo, über Twitter mit. Die Untersuchungen seien aber noch nicht abgeschlossen.

Die US-Erdbebenwarte USGS bestätigte, dass es zu einem Beben in der Gegend gekommen sei, in der Nordkorea zuletzt Atomtests vorgenommen hatte. Die Warte gab die Stärke mit 3,5 an. Sie erklärte, es sei nicht möglich, zu bestätigen, ob die Erschütterung eine natürliche Ursache habe.

Nordkorea droht mit Wasserstoffbombe

In der Vergangenheit hatten Beben in dem Land auf nukleare Tests hingedeutet. Nordkorea hatte erst am Freitag mit dem Test einer weiteren Wasserstoffbombe gedroht. Damit reagierte es auf erneute Verbalattacken von US-Präsident Donald Trump in einer Rede vor der UN-Vollversammlung.