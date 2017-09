Der Alarm kam spät, und die Erde bebte heftig: In Mexiko starben bei neuen Erdstößen mehr als 200 Menschen. Zahlreiche Häuser in der Hauptstadt stürzten ein, viele Menschen schafften es nicht rechtzeitig auf die Straßen. In der Metropole wurde Katastrophenalarm ausgerufen.

Von Michael Castritius, ARD-Studio Mexiko

Die ganze Nacht über schleppten Zivilschutz, Marinesoldaten und Nachbarn eimerweise Schutt aus den 44 völlig zerstörten Gebäuden von Mexiko-Stadt. Mit Spaten gruben sie Gänge zu erhofften Hohlräumen, mit Taschenlampen leuchteten sie den Weg. SMS-Nachrichten von Verschütteten weisen manchmal den Weg. Noch sind keine 24 Stunden seit dem Beben vergangen, es gibt Hoffnung auf Überlebende. Bestätigt sind in den Morgenstunden (Ortszeit) landesweit 217 Tote, 86 davon in der Hauptstadt.

Das Epizentrum des Bebens lag nur gut 100 Kilometer entfernt. Die Alarmsirenen gingen erst los, als die Häuser bereits wackelten. Deshalb schafften es viele nicht, rechtzeitig auf die Straßen zu flüchten.

Erinnerungen an das große Beben 1985

Hunderttausende Menschen in der Metropole mussten hilflos mit ansehen, wie die Naturgewalt Häuser zum Einsturz brachte. Kinder weinten, Erwachsene lagen sich entsetzt in den Armen. Erinnerungen wurden wach an das große Erdbeben vor genau 32 Jahren. 1985 waren bis zu 10.000 Menschen in Mexiko-Stadt ums Leben gekommen.

Noch zwei Stunden vor den Erschütterungen gestern hatte es in der gesamten Stadt einen Probealarm gegeben. Schon kleine Kinder wissen, was sie zu tun haben, wenn das Signal ertönt.

Verzweifelte Eltern vor zerstörter Schule

In einer Grundschule im Süden der Stadt konnten die Lehrer so etwa 300 ihrer Kinder rechtzeitig in Freie bringen, aber 21 Schüler und 4 Erwachsene schafften es nicht mehr. Verzweifelte Eltern harren noch immer vor den teilweise eingestürzten Klassenräumen aus, denn mindestens 30 Menschen werden noch vermisst.

Katastrophenalarm in der Hauptstadt

Präsident Enrique Peña Nieto gab diese Zahlen bekannt. Er ordnete an, dass alle Krankenhäuser Verletzte aufnehmen müssen, auch wenn sie keine Versicherung und keine Kreditkarte haben. "Ich habe außerdem den Katastrophenplan für Mexiko-Stadt ausgelöst. Dadurch können Soldaten der Armee und der Marine unter Koordination des Zivilschutzes eingesetzt werden", sagte Peña Nieto. Flutlichtanlagen seien installiert worden in der Hoffnung, in der Nacht weitere Überlebende unter den Trümmern zu finden.

Dutzende Schulen der Stadt sind schwer beschädigt, der Unterricht fällt erst einmal aus. Mehrere Hundert Ingenieure sind unterwegs, um die Statik von Gebäuden zu untersuchen. Die Angst vor Nachbeben hielt viele Bewohner davon ab, in Häusern mit Rissen in den Wänden zu schlafen. Sie flüchteten zu Angehörigen, zu Freunden oder campierten im Freien.

Wenigstens regnet es nicht. Das Wetter hilft den Einsatzkräften und den Tausenden Helfern. In den letzten Tagen hatte es tropische Regenfälle gegeben, jetzt ist es trocken. Staubtrocken.

Das Epizentrum lag ca. 120km südlich von Mexiko-Stadt im Bundesstaat Puebla. Gut zu erkennen ist Verwerfung der Cocosplatte und der nordamerikanischen Platte.

Michael Castritius, RBB

