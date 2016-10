Nach dem Erdbeben in Italien herrscht in den betroffenen Dörfern der Ausnahmezustand. Tausende Menschen dürfen nicht in ihre einsturzgefährdeten Häuser. Seismologen zufolge muss die Region noch lange Zeit mit Nachbeben rechnen.

Von Jan-Christoph Kitzler, ARD-Studio Rom

Nach der Erdbebennacht in Italien werden die Schäden sichtbar, die mehrere starke Beben verursacht haben - aber einen genauen Überblick gibt es noch nicht. Viele Menschen haben eine Nacht voller Angst hinter sich.

Sie haben mehr als 200 Nachbeben erlebt - wie diese Frau aus der Grenzregion zwischen Umbrien und den Marken: "Ich war direkt vor der Tankstelle. Fast in der Ortsmitte hat sich die Erde geteilt und dabei ist ein Haus runtergekracht, da war auch ein Auto. Das war schrecklich. Und das zweite Beben war sehr stark. Wie eine Bombe."

Ausnahmezustand in betroffenen Gemeinden

In den betroffenen Gemeinden herrscht der Ausnahmezustand. Immer noch sind hier Straßen gesperrt. Giuliano Pazzaglini ist der Bürgermeister von Visso, einem Ort, in dem man heute die eingestürzte Fassade des Governatorenpalastes aus dem 12. Jahrhundert sehen kann. Dort stürzte auch eine Kirche ein.

In drei Ortsteilen können die Menschen, die dort bis jetzt wohnten, ihre Häuser nicht mehr betreten. Zu gefährlich. Auch für den Bürgermeister waren die letzten Stunden hart: "Diese Nacht konnten wir praktisch keine Lösungen anbieten. Wir haben zwei Schlaflager eingerichtet, aber zusammen hätten da nur etwa 100 Personen schlafen können. Die meisten haben sich selbst organisiert, viele haben im Auto geschlafen." Es fange an, kalt zu werden. "Das ist eine Notsituation - aber es ist klar, dass wir in der ersten Nacht nicht darauf vorbereitet waren."

Die meisten konnten sich retten

Zum Glück aber waren die Menschen hier noch nicht im Bett, als kurz nach 19 Uhr zum ersten Mal die Erde bebte. Die meisten konnten sich retten. Nur einige Verletzte werden gezählt. Ein Mann starb, aber an einem Herzinfarkt.

Tausende haben die Nacht im Auto oder in Notunterkünften verbracht. Auch diese Anwohnerin weiß jetzt nicht, was werden soll: "Mein Haus ist zerstört. Vor acht Jahren habe ich das erst saniert. Ich habe nur die ersten Momente nach dem Erdbeben gesehen, danach bin ich nicht mehr reingegangen. Ich war mit meiner Tochter im Haus. Es war schrecklich."

Viele Menschen, die ihre Häuser verloren, ahnen schon, was jetzt kommt. Es wird Monate dauern, bis feststeht, welche Häuser sicher sind und welche nicht. Schon sind die ersten Zelte in der Region aufgebaut worden. Der Bürgermeister von Visso hält das für keine gute Lösung für den Winter.

Es sei besser, wenn die Erdbebenopfer in Hotels in der Nähe ziehen, sagt er. Und außerdem waren in den ersten Stunden nach den schweren Erdbeben andere Dinge wichtiger: "Die erste Priorität war, herauszufinden, ob es Vermisste gibt, Verletzte, oder - noch schlimmer - Todesopfer. Als das ausgeschlossen war, haben wir uns um die wichtigsten Bedürfnisse der Bevölkerung gekümmert. Die Feststellung der Schäden passiert ab jetzt."

Schweres Erdbeben in Mittelitalien

Nachbeben erschweren Aufräumarbeiten

Das Problem ist, dass es noch nicht vorbei ist. Die Zahl der Nachbeben ist weiter hoch und erschwert die Arbeiten. Auch stärkere Erdstöße könnten dabei sein. Deshalb ist die Sicherung der Gebäude wichtig.

Der Seismologe Gianluca Valensise jedenfalls rät den Menschen in der Region, sich auf lange Monate einzustellen: "Solche Erdbeben in Reihe können Monate dauern. Ich muss an das Erdbeben von 1997 erinnern. Da gab es mehr als sechs Monate danach heftige Beben. Viele erinnern sich an das Beben vom April bei Gualdo Tadino, das war ähnlich wie dieses. Danach dauerte es sechs Monate. Das heißt, zwei Monate nach dem 24. August sind solche Beben wie jetzt normal."

Am 24. August bebte die Erde in der Nähe von Amatrice, nur 25 bis 30 Kilometer entfernt. Vor zwei Monaten waren dort 298 Menschen ums Leben gekommen. Diesmal ist es glimpflicher ausgegangen. Aber für die Menschen, die diese Beben überstanden haben, werden die nächsten Monate hart.

Nach Erdbeben in Mittelitalien werden Schäden sichtbar

J.-C. Kitzler, ARD Rom

