In Spanien dreht sich wieder alles um "El Gordo", den Hauptgewinn der traditionellen Weihnachtslotterie, der heute gezogen wird. Die Gala wird von Hunderttausenden gesehen, denn etwa 80 Prozent der Spanier haben ein Los.

Von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid

Vor dem Losgeschäft "Doña Manolita" bilden sich lange Schlangen.

"Doña Manolita" ist das mit Abstand beliebteste Losgeschäft in Madrid. Es liegt mitten im Zentrum, in der Fußgängerzone. An den Tagen vor der Auslosung der Weihnachtslotterie müssen die Kunden viel Zeit mitbringen: Vor der Tür des Geschäfts bildet sich eine mindestens 200 Meter lange Warteschlange. Sogar Ordner sind im Einsatz: Sie sollen dafür sorgen, dass die Wartenden nicht die Eingänge der anderen Geschäfte versperren.

Zara hat es endlich bis nach ganz vorne in der Schlange geschafft, nach zwei Stunden. "Einmal im Jahr macht mir das Warten nichts aus", erzählt sie. "Ich habe schon in vielen Geschäften Lose gekauft und nie auch nur einen Euro gewonnen. Hier hatte ich dagegen immer Glück und schon mal 20 Euro oder 100 Euro gewonnen."

Die größte Tombola des Planeten Insgesamt 2,31 Milliarden Euro schüttet die spanische Weihnachtslotterie aus. Der Hauptgewinn, genannt "El Gordo" (der Dicke), beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird 160 Mal ausgezahlt, da jede Losnummer 160 Mal verkauft wird. Mitspieler können auch Anteile eines Loses kaufen. Gemessen an der ausgespielten Gesamtsumme gilt "El Gordo" als die größte Tombola des Planeten.

Spanische Weihnachtslotterie "El Gordo"

Ein Laden mit Gewinntradition

Die Statistik spricht für das Geschäft: "Doña Manolita" macht fast jedes Jahr ein paar Spanier reich. Bei den letzten Weihnachtslotterien hatten so gut wie immer ein paar Hauptgewinner ihre Lose von dort. Allerdings verkauft der Laden auch mit Abstand die meisten Lose in der Stadt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich darunter auch "El Gordo" befindet, ist also groß.

Darauf spekuliert dieses Jahr auch Pablo. Er ist extra aus Salamanca angereist. Er komme aus Tradition, hier sei immer ein Treffer dabei. Und hat er hier schon mal etwas gewonnen? "Ich nicht. Wenn das so wäre, würde ich jetzt nicht hier stehen!"

Lange Schlangen, geduldige Kunden

Sicherheitskräfte und Absperrungen sollen Behinderungen durch die Loskäufer verhindern.

Concha freut sich, wenn die Warteschlange vor "Doña Manolita" besonders lang ist. Sie arbeitet in dem Geschäft. Und für Concha besteht kein Zweifel daran, dass sich für ihre Kunden auch in diesem Jahr das Warten lohnt: "Wir gehen natürlich immer davon aus, dass bei uns 'El Gordo' dabei ist, nicht nur der zweite Preis! Wir verkaufen hier Träume. Und wir glauben, dass auch dieses Jahr diese Träume wahr werden."

Concha berichtet von einem guten Verkauf in diesem Jahr, allerdings lief es im vergangenen Jahr noch ein bisschen besser. Für die aktuelle Weihnachtslotterie hätten auch viele Kunden aus dem Ausland Lose gekauft: "Einige Deutsche waren hier. Manche verbinden den Loskauf bei uns mit einem Urlaub in Spanien. Außerdem kommen viele Erasmus-Studenten, die gerade in Madrid sind und von der Tradition der Weihnachtslotterie gehört haben."

Jahrhunderte alte Tradition

Die Tradition ist inzwischen 204 Jahre alt. Seit 1812 gibt es die Weihnachtsausgabe der staatlichen Lotterie - mit ihrer ganz speziellen Auslosungs-Zeremonie: Ein Schüler singt die Losnummer, ein anderer die Gewinnsumme. Das Ganze zieht sich in der Regel über gut drei Stunden hin. Wann der Hauptpreis "El Gordo" dran kommt, weiß niemand - es könnte die erste oder auch die letzte Kugel sein.

Zara aus der Warteschlange vor dem Madrider Kult-Losgeschäft will ihre Chancen auf den Hauptgewinn erhöhen: "Ich kaufe sechs Lose, für die ganze Familie, für jeden ein Zehntellos." Die meisten Spanier kaufen Zehntellose, eins kostet 20 Euro. Im Erfolgsfall gibt es aber auch nur ein Zehntel des Gewinns. Zara würde das bei "El Gordo" aber locker reichen, sagt sie. Es sind nämlich immerhin noch 400.000 Euro.

Spanien zieht das große Los: Weihnachtslotterie schüttet Preise aus

O. Neuroth, ARD Madrid

