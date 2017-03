Der erste Versuch scheiterte vor Gericht und hinterließ an den US-Flughäfen ein Chaos - Donald Trumps zweiter Einreise-Erlass ist jetzt ein "Light"-Version. Doch die Kritik lässt nicht nach.

Von Sabrina Fritz, ARD-Studio Washington

Die Anwälte bringen sich bereits in Stellung. Bob Ferguson ist der Staatsanwalt des Bundesstaates Washington. Er klagte erfolgreich gegen das erste Einreiseverbot. Gegen den neuen Präsidenten-Erlass hat er ebenfalls Bedenken - aber er will ihn erst einige Tage prüfen, bevor er die nächsten Schritte entscheidet: "Die Tatsache, dass es eine Monat gedauert hat, bis sie einen neuen Erlass veröffentlicht haben, sagt alles über die Verfassungsmäßigkeit des ersten Einreiseverbots." sagt er. Und Karen Tumlin, vom National Immigration Center ist sich sicher, dass ein Richter auch das Einreiseverbot "light" kassieren wird.

Für Chuck Schumer, den demokratischen Fraktionsführer im US-Senat, ist es ein verwässertes Einreiseverbot. "Trotz der Änderungen ist es unamerikanisch und muss entfernt werden", sagte er in einem Statement. Und der ehemalige Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders twitterte: "Es ist ein rassistischer und anti-islamischer Versuchm uns zu entzweien."

Trump unterzeichnet neues Einreisedekret

tagesschau 20:00 Uhr, 06.03.2017, Ina Ruck, ARD Washington







Kritiker bezweifeln mehr Sicherheit

Justizminister Jeff Sessions und Außenminister Rex Tillerson hatten die Verordnung in Washington vorgestellt, die am 16. März in Kraft tritt. "Sie werden die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten sicherer machen", versprach Tillerson. Doch gerade das bezweifeln die Kritiker. Man brauche die Zusammenarbeit mit den moderaten islamischen Verbündeten - "wenn wir sie ausschließen, senden wir das falsche Signal“, sagte die demokratische Senatorin Jeanne Shaheen.

Und Charles Kurzman, ein unter anderem auf den Nahen Osten spezialisierter Soziologie-Professor von der Universität North Carolina gab zu bedenken, dass es in den vergangenen 16 Jahren kein Attentat in den USA gab, an dem jemand aus den sechs betroffenen Ländern beteiligt war. Dazu gehören jetzt der Iran, Somalia, der Sudan, Libyen, Jemen und Syrien.

Vorläufig keine Aufnahme von Flüchtlingen

Sessions verteidigte das neue Einreiseverbot: "300 Personen, die als Flüchtlinge in die USA kamen, werden jetzt vom FBI untersucht wegen möglicher terroristischer Aktivitäten." Die USA nehmen deshalb jetzt 120 Tage überhaupt keine Flüchtlinge mehr auf. Statt 100.000 werden danach nur noch 50.000 pro Jahr angenommen.

Der befristete Einreisestopp soll helfen, Menschen strenger zu überprüfen, die in die USA reisen wollen. Wer eine Green Card hat, kann weiterhin ins Land einreisen, neue Visa werden in den sechs Staaten die nächsten drei Monate nicht ausgestellt. Das kann zum Beispiel für diejenigen zum Problem werden, deren Visum abgelaufen ist und die jetzt ein neues brauchen. Oder wer aus beruflichen Gründen schnell in den nächsten Wochen in die USA reisen muss und aus einem der betroffenen Länder kommt.

Die ablehnende Haltung gegen Ausländer macht sich bereits in Zahlen bemerkbar. Die Stadt New York meldet, dass sie zwei Prozent weniger Besucher hat. Das erste Mal seit der Finanzkrise 2008.