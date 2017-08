Barcelona Fahrzeug fährt in Menschenmenge

In der Innenstadt von Barcelona ist ein Transporter in eine Menschenmenge gefahren. Die Polizei meldet in einer ersten Stellungnahme mehrere Verletzte. Die Hintergründe sind noch unklar.

Der Vorfall ereignete sich auf den sogenannten Ramblas. Die Fußgängerzone ist ein beliebtes Ziel für Touristen. Die rund 1,3 Kilometer lange Straße führt bis zum Hafen der spanischen Metropole.

Die Rettungsdienste riefen die Menschen dazu auf, das Gebiet um den Boulevard zu meiden. Zudem sollten umliegende Metro-Stationen geschlossen werden.

Weitere Informationen in Kürze.

