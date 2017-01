Die Terrormiliz "Islamischer Staat" hat den Angriff auf den Tanzclub in Istanbul für sich reklamiert. Ein "Soldat des Kalifats" sei für die Tat verantwortlich, heißt es in einer im Internet verbreiteten Erklärung des IS.

Mehr als einem Tag nach dem Anschlag auf einen Istanbuler Nachtclub hat sich die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zu der Tat bekannt. In einer im Internet veröffentlichten Erklärung hieß es, ein "Soldat des Kalifats" sei für die Tat verantwortlich.

Bei dem Attentat in der Silvesternacht kamen mindestens 39 Menschen ums Leben. 38 von ihnen sind inzwischen identifiziert, mindestens 26 kamen aus dem Ausland, elf waren demnach türkische Staatsbürger.

Der Attentäter von Istanbul hatte laut türkischen Behörden früh am Neujahrstag zunächst einen Polizisten und einen Zivilisten erschossen, dann tötete er wahllos Partygäste im Club "Reina". In dem auf der europäischen Seite von Istanbul gelegenen Club mit mehreren Restaurants und Tanzflächen hielten sich zur Silvesterfeier bis zu 800 Menschen auf. Der Schütze konnte flüchten. Die türkischen Sicherheitsbehörden fahnden mit einem Großaufgebot nach dem Täter.