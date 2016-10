Zehn Jahre lang war er UN-Flüchtlingskommissar - nun steht António Guterres kurz davor, als Generalsekretär an die Spitze der Vereinten Nationen zu rücken. Der UN-Sicherheitsrats hat den Portugiesen ohne Gegenstimme für die Nachfolge Ban Ki Moons nominiert.

Der Weg für die Wahl von António Guterres zum neuen UN-Generalsekretär ist frei. Die 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrats hätten sich ohne Gegenstimme für den früheren portugiesischen Ministerpräsidenten und ehemaligen Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks ausgesprochen, sagte der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin im Kreise seiner 14 Amtskollegen.

Den formellen Beschluss wird die Vollversammlung am Donnerstag treffen. In mehreren Probeabstimmungen über die vergangenen Wochen hatte sich Guterres bereits als Favorit für die Nachfolge von Ban Ki Moon herauskristallisiert. Dessen Amtszeit endet am 31. Dezember.