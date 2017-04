Es schien so, als bedeute Bob Dylan sein Literaturnobelpreis nicht viel. Auf die Nachricht, dass er ausgewählt worden war, reagierte er erstmal gar nicht. Dann sagte er die öffentliche Verleihung im Dezember ab. Nun hat es doch geklappt, wenn auch im stillen Kämmerlein.

Bob Dylan hat in Stockholm endlich den Literaturnobelpreis entgegengenommen. Klas Östergren von der Schwedischen Akademie bestätigte der Nachrichtenagentur AP, dass dem Musiker die Auszeichnung am Nachmittag bei einem Treffen im kleinen Kreis überreicht worden sei. Das Ganze sei "sehr gut gelaufen", Dylan ein sehr netter Kerl.

Presse war zum Termin allerdings nicht zugelassen. Und überhaupt hatte Dylan auf die größte Ehrung der Literaturwelt eher sparsam reagiert: Nämlich zunächst gar nicht, dann sagte er wegen anderer Termine auch seine Teilnahme an der Preisverleihungszeremonie am 10. Dezember ab. Weil er an diesem Wochenende ohnehin für ein Konzert in Stockholm ist, bekam er den Preis nun von Mitgliedern der Schwedischen Akademie ausgehändigt. Bei dem Konzert am Abend erwähnte er das allerdings mit keiner Silbe.

Das könnte Bob Dylan sein. Wird er wohl. Ganz genau aber weiß man es nicht.... Presse jedenfalls war bei der Verleihung des Literaturnobelpreises an den Musiker nicht zugelassen.

