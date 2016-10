Dutertes "Trennung von den USA" Was auch immer das wieder heißt...

Wie um Himmels willen hat er das denn jetzt wieder gemeint? Die Ankündigung des philippinischen Präsidenten Duterte, sich von den USA zu trennen, sorgt für Verwirrung. Die philippinische Regierung beeilte sich zu beschwichtigen. Alles nur halb so wild?

Von Lena Bodewein, ARD-Studio Singapur

Was zur Hölle hat er da jetzt wieder gesagt? "An diesem Orte, euer Ehren, verkünde ich meine Trennung von den Vereinigten Staaten." Was genau heißt das, was der philippinische Präsident da vor Wirtschaftsvertretern in Peking verkündete? Waren die Philippinen ein Teil der USA? Wünscht sich Duterte eine Art "Phil-xit"? Politisch? Kulturell? Es geht noch weiter: "Sowohl militärisch - vielleicht nicht sozial - als auch wirtschaftlich."

Nein nein, beeilte sich der Handelsminister der Philippinen zu dementieren, die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen bestehen weiter, Duterte wolle sich bloß nicht nur auf die USA verlassen, sondern eben auch auf China.

Das übliche "war gar nicht so gemeint"?

Wartet auf die Anleitung zur Interpretation, beeilt sich die philippinische Regierung zu verbreiten, bitte nichts hineinlesen, was gar nicht so gemeint war - nicht, bis der Präsident nach Hause kommt und das Ganze erklärt. Wahrscheinlich nach dem Üblichen "war gar nicht so gemeint, aber ein bisschen schon, aber doch nicht"-Verfahren. Meinte er nur sich selbst, der sich von den USA trennt?

"Wir werden nach einer Erklärung suchen, was genau der Präsident meinte, als er von Trennung sprach", so der Sprecher des US-Außenministeriums. "Uns ist nicht klar, was das genau heißt in all seinen Auswirkungen."

Und damit sind sie nicht alleine. Wo hört die Rhetorik auf und wo fängt seine Politik wirklich an? Wie ernst war das Ende der gemeinsamen Manöver mit den USA gemeint?

Der philippinische Präsident Duterte (links) und sein neuer, sehr guter Freund, Chinas Staatschef Xi Jinping

"Wir drei gegen die Welt"

Sind solche verbalterroristischen Äußerungen einfach Dutertes Art von Höflichkeit? Immerhin hat er während seiner China-Reise einen Niedrigzins-Kredit in Höhe von neun Milliarden Dollar zugesagt bekommen, und zwischen beiden Ländern sind Handelsverträge über 13,5 Milliarden Dollar zustande gekommen. Da kann man seine Dankbarkeit schon mal äußern: "Ich orientiere mich um, an eure ideologische Strömung", gemeint ist China. "Und vielleicht gehe ich auch zu Putin und sage: Es sind wir drei gegen die Welt, China, die Philippinen und Russland."

Was auch immer das wieder heißt. Wenn es wirklich eine Interpretationsanleitung braucht, um Dutertes Aussagen auszulegen, wie die Regierung jetzt eine ankündigte, dann haben seine Diplomaten viel zu tun. Womöglich gibt das Auswärtige Amt ein Vokabelheft heraus, das die richtige Übersetzung für jede Provokation und Beleidigung enthält, "Duterte - der Rest".

Unter dem Eintrag "Hurensohn" findet sich dann: "Nicht persönlich gemeinte Beleidigung von Personen, mit denen man vor den Wählern nicht in Verbindung gebracht werden will, die man aber trotzdem braucht, siehe auch Papst und Obama."

Philippinischer Präsident Duterte will sich von den USA "trennen"

L. Bodewein, ARD Singapur

