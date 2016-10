Anfang Mai schoss in Istanbul ein Mann auf den regierungskritischen türkischen Journalisten Dündar. Der Schütze saß bis jetzt in Untersuchungshaft - nun wurde er freigelassen. Der Prozess gegen den Attentäter soll Mitte Dezember fortgesetzt werden.

Nach dem Attentat auf den regierungskritischen Journalisten Can Dündar in der Türkei im Mai ist der Schütze aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das entschied ein Istanbuler Gericht, wie aus einem Protokoll hervorgeht, das der Nachrichtenagentur Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Demnach wird der Prozess gegen den Attentäter wegen "vorsätzlicher Körperverletzung" am 15. Dezember fortgeführt. Die Beweisaufnahme sei zum großen Teil abgeschlossen. Ein Urteil am nächsten Verhandlungstag ist damit wahrscheinlich.

Angriff vor Gerichtsgebäude

Anfang Mai hatte der Attentäter vor dem Gerichtsgebäude in Istanbul auf Dündar geschossen, diesen jedoch verfehlt. Dündar, ehemaliger Chefredakteur der "Cumhuriyet", und der Hauptstadt-Büroleiter der Zeitung, Erdem Gül, wurden damals wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Gegen Dündar und Gül ist noch ein weiteres Verfahren wegen Unterstützung einer Terrororganisation anhängig. Hintergrund der Vorwürfe gegen die Journalisten sind Berichte in der "Cumhuriyet" aus dem vergangenen Jahr, die türkische Waffenlieferungen an Islamisten in Syrien Anfang 2014 belegen sollen. Dündar hält sich zurzeit in Deutschland auf.