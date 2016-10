In diesem Jahr sind bereits 55 Behinderungen durch Drohnen bei der Deutschen Flugsicherung gemeldet worden. Im vergangenen Jahr waren es nur 14. In Bratislava beraten Experten bei einer Sicherheitskonferenz über das Flugrisiko Drohne.

Von Gudrun Engel, WDR

Die Drohne rauschte nur wenige Meter unter der Tragfläche des Airbus 319 durch. Das Flugzeug war gerade in Köln-Bonn gestartet, vollbesetzt auf dem Weg nach Venedig. Ein Beinahe-Zusammenstoß in fast drei Kilometern Höhe. Der Flug im September begann für Crew und Passagiere mit einer Schrecksekunde.

"Es ist nur eine Frage der Zeit, bis etwas passiert", ist sich Markus Wahl von der Pilotengewerkschaft Cockpit sicher. "Durch den unvorsichtigen und unkontrollierten Umgang mit Drohnen werden regelmäßig Menschenleben in Gefahr gebracht. Wir sind auf diesen Fall viel zu nachlässig vorbereitet."

In Bratislava treffen sich Flugexperten aus ganz Europa ab heute zu ihrer jährlichen Sicherheitskonferenz. Drohnen sind ein großes Thema - und der Umgang mit ihnen. Eines wird deutlich: In anderen Ländern ist die Situation ähnlich wie in Deutschland. Alle suchen nach Lösungen.

Gefährliche Zwischenfälle in aller Welt

Im Februar raste eine Drohne gerade einmal fünf Meter über die Tragfläche einer in Paris landenden Maschine der Air France. Im März flog eine Drohne in Los Angeles nur etwa 60 Meter über einen Airbus A380 im Landeanflug. Im britischen Manchester musste der Flughafen im Monat darauf für 20 Minuten gesperrt werden, weil sich eine Drohne über der Landebahn befand, vier Maschinen wurden zu anderen Plätzen umgeleitet. Ebenso im April gerieten drei Flugzeuge in Amsterdam in einen Schwarm von gleich drei Drohnen. Im Juni wurde der Flughafen Dubai für gut eine Stunde geschlossen, weil unberechtigt eine Drohne im Luftraum flog.

Fast jeder darf eine Drohne fliegen

Dirk Polloczek ist Präsident der europäischen Pilotengewerkschaft ECA (European Cockpit Association). Er ist sicher: "Das Problem ist nicht die Industrie, das Problem sind die Nutzer." Denn mittlerweile kann sich fast jeder eine Drohne kaufen und fliegen lassen: Man braucht dafür keinen Führerschein.

Wie viele Drohnen es in Deutschland gibt, ist nicht genau bekannt, weil sie nicht registriert werden müssen. Die Deutsche Flugsicherung schätzt, dass dieses Jahr bereits 400.000 Drohnen durch die Luft surrten. 2020 könnten es schon mehr als eine Million sein.

Günstige Modelle, die immerhin auf eine Flughöhe von 100 Metern kommen, kann man schon für etwa 50 Euro kaufen. Wer mehr investiert, bekommt eine Drohne, die mehrere Kilometer hoch steigen kann. Dabei ist für Drohnen mit weniger als fünf Kilogramm Gewicht und Elektromotor keine Aufstiegserlaubnis nötig. Drohnenfans brauchen nur eine Haftpflichtversicherung.

Da die Besitzer nicht erfasst sind, haben Ermittler bei Zwischenfällen keine Chance, die Täter ausfindig zu machen. In dem Kölner Fall fahndete die Polizei sofort nach dem Funkspruch des Piloten nach dem Verursacher, sogar ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Ohne Erfolg.

Schärfere Gesetze geplant

Das Verkehrsministerium plant deshalb jetzt eine Kennzeichnungspflicht für Drohnen ab 500 Gramm und will außerdem private Drohnenflüge in mehr als 100 Metern Höhe verbieten. Allerdings ist der Gesetzentwurf noch nicht spruchreif.

Der Deutschen Flugsicherung (DFS) gehen die Pläne außerdem nicht weit genug. Sie fordert eine amtliche Registrierungspflicht wie in den Vereinigten Staaten und einen Drohnenführerschein, den man alle drei Jahre wiederholen muss.

"Es gibt schließlich ständig Änderungen bei der Technik und Neuregelungen im Flugverkehr", begründet Kristian Kelek von der DFS diese zeitliche Beschränkung. Außerdem fordert die DFS eine Art Chipkarte in den Drohnen, die wie bei einem Handy geortet und zugeordnet werden könne. Die Pilotengewerkschaft Cockpit unterstützt das: "Allein der Glaube an das Gute im Menschen schützt uns in diesen Fällen nicht ausreichend. Deshalb wäre es gut, eine Regelung zu finden, bevor etwas passiert", fordert auch Markus Wahl.

Registrierungspflicht in den USA

In den Vereinigten Staaten haben die Verantwortlichen bereits Konsequenzen gezogen: Dort müssen Piloten neuerdings Drohnen ab einem Gewicht von 250 Gramm melden. Ihre Namen werden in einer Datenbank hinterlegt. Mehr als 400.000 Besitzer haben ihre Miniflieger seitdem registrieren lassen, allerdings wird der Gesamtbestand allein in den USA auf zweieinhalb Millionen geschätzt. Erste Hersteller statten ihre Drohnen inzwischen mit Chips aus, die einen Flug außerhalb erlaubter Limits blockieren.

Polloczek hat schon vor wenigen Wochen bereits vor dem Europäischen Parlament in Brüssel EU-einheitliche Standards im Umgang mit der Problematik gefordert. "Die meisten Drohnenpiloten haben gar kein Risikobewusstsein für die gefährlichen Situationen, in die sie Flugzeuge samt Besatzung bringen können", sagt er: "Da fehlt noch eine Menge Aufklärung."