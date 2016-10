Bei einem Unfall in einem Vergnügungspark sind in Australien vier Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich im Freizeitpark Dreamworld an der Nordostküste Australiens - laut Medienberichten in einer Wildwasserbahn. Die Ursache ist noch unklar.

An der australischen Gold Coast sind bei einem Unfall in einem Freizeitpark vier Menschen getötet worden. Zwei Männer und zwei Frauen seien ums Leben gekommen, teilte eine Sprecherin des Parks mit. Sie habe aber keine Informationen dazu, wie es zu dem Unfall gekommen sei. Der Park wurde nach dem Vorfall geschlossen.

"Dreamworld arbeitet so schnell wie möglich daran, die Fakten rund um den Vorfall zu ergründen", hieß es in einer Mitteilung des Freizeitparks, der rund 55 Kilometer von Brisbane entfernt liegt. Dafür werde eng mit den Polizei- und Rettungsbehörden zusammengearbeitet.

Menschen offenbar eingeklemmt

Das Unglück passierte nach Medienberichten in einer Wildwasserbahn. Die Opfer hätten in einer offenen Kabine gesessen, die auf einem Förderband transportiert wurde. Die Kabine sei offenbar aus zunächst unbekannter Ursache umgekippt, die Menschen seien herausgeschleudert und teils eingeklemmt worden.

Beim "Thunder River Rapids" werden mehrere Besucher in einem runden, mit Sitzen ausgestatteten Floß Stromschnellen hinuntergeschickt. Auf der Internetseite der Dreamworld sind die Stromschnellen mit einer Geschwindigkeit von 45 Kilometern pro Stunde angegeben. Der Dreamworld-Park wurden 1981 eröffnet. Jedes Jahr besuchen ihn etwa 1,8 Millionen Menschen.

