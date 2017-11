Will das Europaparlament den Döner verbieten? Ein entsprechender Bericht der "Bild" sorgt zurzeit für Wirbel in den Sozialen Netzen. Doch die Aufregung ist unbegründet. Der Fleischspieß ist nicht in Gefahr.

Von Karin Bensch, ARD-Studio Brüssel

Droht dem Döner in Deutschland das Aus? Sind tausende Arbeitsplätze in Gefahr? Nein, sagen Abgeordnete des Europaparlaments und geben erst einmal Entwarnung.

Hintergrund ist: Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, dass der Zusatzstoff Phosphat in tiefgekühltem Fleisch, das sich an Spießen befindet, künftig europaweit erlaubt sein soll. Dazu will die Brüsseler Behörde eine entsprechende Verordnung für Zusatzstoffe in Lebensmitteln ändern. Bislang ist die Verwendung von Phosphaten in Fleisch am Spieß, wie zum Beispiel Döner und Gyros, nämlich nicht europaweit einheitlich geregelt.

Phosphat als Zusatzstoff in Fleischspießen bleibt erlaubt: Der Döner-Verkauf kann weitergehen

In Deutschland erlaubt, in Tschechien verboten

Weil es diese Grauzone gibt, geht jedes EU-Land anders damit um. In Deutschland zum Beispiel sind Phosphate sowohl in tiefgefrorenem als auch in nicht-tiefgefrorenem Dönerfleisch erlaubt, in Tschechien dagegen verboten. Mit dem Vorschlag, den Stoff in diesen Lebensmitteln generell zu erlauben, will die EU-Kommission europaweit rechtliche Klarheit schaffen.



Abgeordnete der Grünen und der Sozialdemokraten im Umweltausschuss des Europaparlaments lehnen es aber vorerst ab, der Neuregelung zuzustimmen. Sie fordern, erst einmal zu überprüfen, ob der Stoff gesundheitsgefährdend ist oder nicht. Bislang sei nicht zweifelsfrei geklärt, ob sich Phosphat negativ auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt.

Prüfung auf Gesundheitsschäden läuft

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit prüft derzeit die Sicherheit von phosphathaltigen Zusatzstoffen. Bis Ende nächsten Jahres will sie ihre Ergebnisse vorlegen. Den Ausgang dieser Untersuchung wollen Grüne und Sozialdemokraten im Umweltausschuss abwarten, bevor eine Entscheidung zugunsten des Phosphats fällt. Nur, wenn die Behörde schwerwiegende Gesundheitsschäden durch Phosphat in Tiefkühl-Döner feststellen würde, müsste die EU-Kommission handeln.

EU-Parlament darf Döner gar nicht verbieten

Mitte Dezember wird das Europaparlament über den Vorschlag des Umweltausschusses abstimmen. Selbst wenn die Mehrheit der Abgeordneten dafür stimmen würde, wird sich erst einmal nichts an der derzeitigen Rechtslage in Europa ändern, weil das Parlament hier keine direkte Entscheidungsgewalt hat.

Niemand in Deutschland oder sonst wo in Europa muss jetzt also auf einen Döner oder ein Gyros verzichten. Das Fleisch am Drehspieß darf weiterhin verarbeitet, verkauft und gegessen werden.