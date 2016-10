Die Millionen-Stadt Diyarbakir gilt als eines der Zentren der türkischen Kurdengebiete. Gegen die beiden Bürgermeister ist jetzt Haftbefehl erlassen worden, weil sie Verbindungen zur PKK haben sollen. Schon ihre Festnahme hatte Krawalle ausgelöst.

Fünf Tage nach der Festnahme ist Haftbefehl gegen die Bürgermeister der türkischen Kurdenmetropole Diyarbakir, Firat Anli und Gültan Kisanak erlassen worden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Gültan Kisanak (links) und Firat Anli sollen die PKK unterstützt haben.

Kisanak und Anli waren am Dienstagabend in der Stadt festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft beiden Verbindungen zur PKK vor. Konkret geht es um "Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Vereinigung" und "logistische Unterstützung einer bewaffneten terroristischen Vereinigung". Kisanak und Anli gehören der kurdischen Partei DBP an, dem kommunalen Ableger der im nationalen Parlament vertretenen prokurdischen Partei HDP.

Die Festnahme der beiden Bürgermeister am Dienstagabend hatte gewaltsame Proteste im Südosten des Landes ausgelöst. Diyarbakir wird immer wieder von Kämpfen zwischen türkischen Sicherheitskräften und PKK-Anhängern erschüttert.

HDP-Chef Selahattin Demirtas forderte die in der Westtürkei lebenden Türken dazu auf, sich für die Kurden einzusetzen und warnte gleichzeitig vor einem "Massaker".

Die Regierung in Ankara hatte im September 28 gewählte Bürgermeister abgesetzt. 24 von ihnen wurden wegen mutmaßlicher Kontakte zur PKK aus dem Amt entfernt. Die mehrheitlich kurdisch bewohnte Südosttürkei kommt seit dem Ende eines Waffenstillstands zwischen der PKK und der Armee im Juli 2015 nicht mehr zur Ruhe. Seither wurden mehr als 600 Mitglieder der Sicherheitskräfte und mehr als 7000 PKK-Kämpfer getötet.