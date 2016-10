Türkische Diplomaten haben nach dem gescheiterten Putsch in ihrer Heimat Asyl in Deutschland beantragt. Die Asylgesuche gelten als politisch heikel, da sie das ohnehin angespannte Verhältnis Deutschlands zur Türkei weiter verschlechtern könnten.

Von Georg Heil und Georg Mascolo, NDR

Nach dem fehlgeschlagenen Putsch in der Türkei suchen Diplomaten nun Schutz in Deutschland. Nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" sollen mindestens drei bereits Asyl in Deutschland beantragt haben.

Das türkische Außenministerium hatte im Nachgang zum Putschversuch in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli weltweit die Gültigkeit von Hunderten Diplomatenpässen widerrufen, darunter auch die von acht in Deutschland stationierten Diplomaten. Unter ihnen soll sich auch der ehemalige Militärattaché der Botschaft in Berlin befinden. Türkische Medien hatten zuvor berichtet, dass der Mann, Oberst Ayhan Dağlı, und seine Ehefrau Fatma seit dem 15. Juli vermisst werden und darüber spekuliert, dass diese Schutz in Deutschland suchten.

Nach Informationen aus Regierungskreisen in Berlin gehört der Mann zu den Antragstellern. Auch die Regierung unterrichtete Abgeordnete des Bundestags über die Asylanträge der türkischen Diplomaten - ein Vertreter des Bundesinnenministeriums gab die Zahl drei an. Intern heißt es, die Zahl könne auch höher sein.

"Sorgfältig und wohlwollend prüfen"

Die Asylgesuche gelten als außenpolitisch heikel, da eine Anerkennung der Anträge das ohnehin belastete Verhältnis zur Türkei noch weiter verschlechtern könnte. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Burkhard Lischka, spricht sich dennoch für eine Anerkennung der Asylanträge aus. "Angesichts der Verfolgung von Regierungskritikern in der Türkei muss es eine Selbstverständlichkeit für den deutschen Rechtsstaat sein, die Anträge von Botschaftsangehörigen sorgfältig und wohlwollend zu prüfen.", sagte Lischka.

Offenbar hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge noch in keinem der Fälle entschieden. Regierungskreise weisen darauf hin, dass dies auch nicht schnell gehen müsse - solange die Verfahren noch nicht abgeschlossen sind, seien die ehemaligen Diplomaten ohnehin vor Abschiebung geschützt. Bisher soll die Türkei wegen der nicht erfolgten Ausreise auch noch nicht vorstellig geworden sein oder protestiert haben. Auch sei in keinem Fall ein Auslieferungsantrag gestellt worden.

Die acht Personen, deren Diplomatenpässe für ungültig erklärt wurden, werden von der türkischen Regierung offenbar verdächtigt, Anhänger der Gülen-Bewegung zu sein, die hinter dem Putschversuch vermutet wird. Als Folge des bewaffneten Umsturzversuches verloren rund 80.000 Menschen in der Türkei ihre Arbeit im öffentlichen Dienst, mehr als 40.000 wurden inhaftiert.

War türkische Botschaft im Visier der Putschisten?

Nach bislang unbestätigten Informationen aus türkischen Sicherheitsbehörden soll es rund um den Putschversuch noch einen anderen pikanten Sachverhalt geben. Demnach soll es einen Plan gegeben haben, in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli auch die Botschaft in Berlin unter die Kontrolle der Putschisten zu bringen. Angeblich hätten sich Botschaftsmitarbeiter, die der türkischen Regierung gegenüber loyal waren, in dieser Nacht bereits auf eine Konfrontation mit Putschisten eingestellt und sich in einer Etage der Botschaft verbarrikadiert.

Aus Kreisen der Bundesregierung hieß es, man habe darüber keine Informationen. Allerdings sei bekannt, dass es in der türkischen Botschaft in den Tagen nach dem versuchten Putsch offenbar zu erheblichen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern und Gegnern des Putsches gekommen sei.

Ein Sprecher der türkischen Botschaft bestritt gegenüber WDR, NDR und "SZ", dass es "einen Angriff der Putschisten" gab. Er räumte aber ein: "Es ist richtig, dass einige Diplomaten zurück in die Türkei gerufen worden sind." Zu etwaigen Asylanträgen ehemaliger türkischer Diplomaten lägen "keine Hinweise oder Informationen" vor.

Türkischer Botschafter nach Berlin zurückgekehrt Weiteres Zeichen der Annäherung in den Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei: Der türkische Botschafter Hüseyin Avni Karsioglu ist nach Berlin zurückgekehrt. Er war vor rund vier Monaten aus Protest gegen die Armenien-Resolution des Bundestags nach Ankara abberufen worden. Das Auswärtige Amt sprach von einem "wichtigen positiven Schritt in den bilateralen Beziehungen".