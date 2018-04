New York Maas wirbt für Sitz im UN-Sicherheitsrat

Minister Maas hat in New York betont, dass Deutschland bei der Friedenssicherung eine wichtige Rolle spielen kann und will. In seiner Rede vor der UN-Vollversammlung geht es um die Bewerbung um einen Sicherheitsratssitz.

Bundesaußenminister Heiko Maas wirbt in New York für einen Sitz Deutschlands im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in den Jahren 2019 und 2020. "Wir wollen das heute noch einmal betonen, dass wir insbesondere bei Fragen der Krisenprävention, der Friedenssicherung und der Stabilisierung eine wichtige Rolle einnehmen wollen und auch können", sagte Maas in New York. Dort hält er später vor der UN-Vollversammlung eine Rede.

Auch den Klimawandel werde Deutschland verstärkt auf die Tagesordnung setzen, falls es einen Sitz im Sicherheitsrat bekomme, so Maas. Deutschland genieße in den UN großes Vertrauen. "Es ist nicht nur so, dass viele Staaten unsere Kandidatur für den Sicherheitsrat unterstützen", sagte er. "Wir werden geradezu aufgefordert, unseren Einfluss einzubringen. Das wollen wir auch tun."

Bereit für mehr Verantwortung

Bereits Ende März hatte Maas bei seinem ersten Besuch bei den UN erklärt, Deutschland sei fähig und bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Er erinnerte damals daran, dass Deutschland viertgrößter Beitragszahler der Vereinten Nationen und weltweit der zweitgrößte Geber humanitärer Hilfe sei.

Die außerordentliche Vollversammlung heute und morgen in New York beschäftigt sich mit dem Thema Friedenserhaltung. Es ist die zweitgrößte Veranstaltung der UN neben der regulären Vollversammlung, die jedes Jahr im Herbst stattfindet.

Bundesaußenminister Heiko Maas: "Wir werden geradezu aufgefordert, unseren Einfluss einzubringen."

Treffen mit Außenministern des Iran und der Türkei

Am Rande des Treffens will Maas auch mit dem iranischen Außenminister Dschawad Sarif zusammenkommen. US-Präsident Donald Trump droht mit einem Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran und hat den Europäern eine Frist bis Mitte Mai gesetzt, um die Vereinbarung zu überarbeiten.

Zuvor hatte sich Maas mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu getroffen und über Auftritte türkischer Mandatsträger in Deutschland gesprochen. Danach sagte Maas, er gehe davon aus, dass die türkische Regierung das Verbot von Wahlkampfauftritten in Deutschland beachten werde. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass auch in der Türkei niemand ein Interesse daran hat, die Beziehungen zu Deutschland noch einmal zu verkomplizieren", sagte Maas. Dies habe er auch bei dem ersten Treffen mit Cavusoglu noch einmal deutlich gemacht.

Mitglied in den Jahren 2011 und 2012

Zuletzt saß Deutschland 2011 und 2012 im UN-Sicherheitsrat, dessen ständige Mitglieder und damit Veto-Mächte die USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich sind. Damals sorgte Deutschland mit seiner Enthaltung in der Abstimmung über den Kriegseinsatz in Libyen für Aufruhr. Es isolierte sich damit im Kreis der NATO-Verbündeten und stellte sich an die Seite Russlands und Chinas, die sich ebenfalls enthielten.

Die zehn nichtständigen Mitglieder des Rates werden regional aufgeteilt und von der UN-Vollversammlung für jeweils zwei Jahre gewählt.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 24. April 2018 um 16:43 Uhr.