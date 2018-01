Ankara und Berlin wollen einem Zeitungsbericht zufolge wieder enger zusammenarbeiten. Demnach sollen die deutsch-türkischen Konsultationen wieder aufgenommen werden. Ein Thema ist der Kampf gegen den Terror.

Die regelmäßigen Konsultationen zwischen den Regierungen Deutschlands und der Türkei sollen wieder aufgenommen werden. Das berichtet die "Welt" unter Berufung auf Sicherheitskreise. Demnach ist für heute ein Treffen zwischen Vertretern des Bundesinnenministeriums und ranghohen türkischen Beamten in Berlin geplant.

Ein Thema ist der Kampf gegen die Terrormiliz IS. "Deutschland ist Ausgangspunkt und Ziel dschihadistischer Terroristen, deren Reisewege nach und von Syrien über die Türkei führen", sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums der Zeitung. Außerdem sei die Türkei wiederholt Ziel massiver Anschläge geworden. "Die Notwendigkeit enger Zusammenarbeit mit der Türkei bei dem, was wir unter Terrorismus verstehen, besteht deshalb unverändert."

Anzeichen der Entspannung

Seit dem Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 waren die Beziehungen zwischen Ankara und Berlin stark abgekühlt. In letzter Zeit gab es jedoch Anzeichen der Entspannung. Mehrere Regimekritiker und deutsche Staatsbürger wurden aus der Haft entlassen. Im Januar trafen sich die Außenminister beider Länder in Goslar.

Die Türkei steht seit Monaten in der Kritik, weil die Regierung des NATO-Staats nach der Niederschlagung des Putschversuchs im Juli 2016 den Ausnahmezustand verhängt und "Säuberungen" ausgerufen hatte.

Seitdem sind mehr als 50.000 Menschen inhaftiert worden, mehr als 150.000 Staatsbedienstete wurden suspendiert oder entlassen. Die EU äußert sich seitdem zunehmend besorgt über die Menschenrechtslage und kritisiert, die Türkei entferne sich von der Rechtsstaatlichkeit. Die Regierung in Ankara weist das regelmäßig zurück.

