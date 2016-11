Zur Person

Deniz Naki, geboren 1989 in Düren, spielte in der Jugend bei Bayer Leverkusen und in den DFB-Nationalmannschaften. Von 2009 bis 2012 war er beim FC St. Pauli, danach in Paderborn. 2013 wechselte Naki in die Türkei, wo er mittlerweile bei Amed SK in Diyarbakır spielt.