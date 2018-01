Unterschreiben für die Einheit: Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble und DDR-Staatssekretär Günther Krause unterzeichnen die Urkunden am 31.08.1990 im Palais Unter den Linden in Berlin. Die Regierungen der beiden deutschen Staaten besiegelten den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik am 3.10.1990. Mit der Ausgestaltung der Staatsverträge im deutsch-deutschen Vereinigungsprozess stieg Schäuble endgültig in die erste Reihe der Union auf.