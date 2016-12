Angriffe auf Krankenhäuser, Massengräber, Einsatz von Giftgas: Die Berichte über Kriegsverbrechen in Syrien sind vielfältig. Nun haben Aktivisten eine Datenbank aufgebaut, in der Gräueltaten dokumentiert werden. Das Projekt wurde in Hamburg vorgestellt.

Menschenrechtsaktivisten haben beim Hackerkongress in Hamburg eine Datenbank vorgestellt, die Gräueltaten in Syrien dokumentiert. Bislang seien mehr als 2200 verifizierte Vorfälle erfasst worden, sagten die Projektverantwortlichen Hadi al Khatib und Jeff Deutch. Ziel sei es, die Menschenrechtsverletzungen für Wissenschaftler und für mögliche internationale Ermittlungen festzuhalten.

Mit dem "Syrian Archive" sei eine zentrale Plattform entstanden, um die Berichte und Videos an einem Ort verfügbar zu machen, erklärten die Aktivisten. Zahlreiche Videos oder Beiträge in sozialen Netzwerken seien inzwischen auch gelöscht worden, möglicherweise auf Betreiben staatlicher Stellen. Daher sei jetzt besonderes Augenmerk auf das Backup der gesammelten Daten gelegt worden.

Ein zerstörtes Klassenzimmer in der syrischen Provinz Idlib

Um Gräueltaten zu dokumentieren, kooperiert das Projekt unter anderem mit den Vereinten Nationen, Human Rights Watch, Amnesty International sowie syrischen Journalisten.