Bei zwei Bombenexplosionen in der syrischen Hauptstadt Damaskus sollen mindestens 30 Menschen getötet worden sein, berichten Aktivisten. Ziel des Anschlags seien schiitische Pilger gewesen. Zu den Attentaten bekannte sich bislang niemand.

Im Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus sind bei mehreren Explosionen Dutzende Menschen getötet worden. Aktivisten gehen von mindestens 30 Toten aus. Mehr als 40 Menschen seien verletzt worden.

Es habe zwei Explosionen gegeben, so die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Eine Detonation wurde doch einen Sprengsatz ausgelöst. Der Grund für die zweite Explosion war zunächst unklar. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Sana ereigneten sich die Anschläge in der Nähe eines Friedhofs in der Altstadt. Informanten in Damaskus berichteten der Nachrichtenagentur dpa, die Attentate hätten auf Busse mit Pilgern gezielt. Sie seien mit Bussen auf dem Weg zu einem Friedhof in der Nähe der Altstadt gewesen.

Anschläge in der von den Truppen des Präsidenten Baschar al-Assad gut gesicherten Hauptstadt sind selten. Zu dem Anschlag bekannte sich bislang niemand. Allerdings hat die sunnitisch dominierte Islamisten-Miliz IS immer wieder Angehörige der muslimischen Glaubensrichtung der Schiiten angegriffen.

Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) sitzt in Großbritannien und will Menschenrechtsverletzungen in Syrien dokumentieren. Die Informationen der Beobachtungsstelle lassen sich nicht unabhängig überprüfen.