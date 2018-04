Nach dem Angriff auf Syrien feiern die Menschen auf den Straßen in Damaskus - die angebliche "erfolgreiche Abwehr der Aggression westlicher Staaten".

Von Jürgen Stryjak, ARD-Studio Kairo

Am Vormittag versammelten sich Menschen auf den Straßen von Damaskus, um mit Autokorsos und Gesängen das zu feiern, was die Medien des Landes die erfolgreiche Abwehr der Aggression westlicher Staaten nennen.

Der Student Hafez Ahmed hat die ganze Nacht nicht geschlafen und sagt: "Um ehrlich zu sein, wir waren draußen auf der Straße, um unsere Unterstützung für die Armee zu demonstrieren, vor allem für die Luftabwehr, die die Raketen runtergeholt hat. Seit vielen Jahren greifen sie uns an und verschwören sich gegen Syrien. Aber unser Land ist stark."

Auf den Straßen von Damaskus wird mit Autokorsos und Gesängen die "erfolgreiche Abwehr der Aggression westlicher Staaten" gefeiert.

Im Video läuft der Präsident entspannt zur Arbeit

Viele Menschen schwenken Fahnen. Eine Frau mit einem Basecap in den Landesfarben ist erleichtert: "Natürlich hatten wir Angst. Aber gleichzeitig war uns auch klar, dass wir die Raketen abschießen würden."

Am Morgen verbreitete die Regierung ein Video, das zeigt, wie Bashar al-Assad zur Arbeit geht. Entspannt läuft der Präsident mit einer Aktentasche in der Hand durch einen Palast. Kurz zuvor hatten die Staatsmedien behauptet, nur eines von angeblich nur drei Angriffszielen in Syrien sei tatsächlich getroffen worden.

"Die meisten Raketen abgefangen"

Im Fernsehen erklärte ein Militärsprecher, einige der Raketen hätten ein Laborgebäude des Forschungszentrum Barseh nordöstlich von Damaskus getroffen, aber lediglich Sachschäden verursacht.

Die USA, Frankreich und Großbritannien sollen demnach insgesamt zirka 110 Raketen auf Ziele im Land abgefeuert haben. Die meisten, so der Sprecher, seien abgefangen worden. Bei Explosionen in der Provinz Homs hätten drei Zivilisten Verletzungen erlitten.

"Vernichten, was von den Terrorgruppen übrig ist"

Die Angriffe würden, betonte der Militärsprecher, die syrische Armee und ihre Verbündeten nicht daran hindern können, auch weiterhin das zu "vernichten", was von den Terrorgruppen im Land noch übrig sei. Mit "Terrorgruppen" sind in der Regel alle bewaffneten Gruppierungen von Regimegegnern gemeint.

Damaskus feiert angebliche Abwehr der Angriffe als Erfolg

Jürgen Stryjak, ARD Kairo

