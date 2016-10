Die Zeitung "Cumhuriyet" ist eine der wenigen verbliebenen oppositionellen Pressestimmen in der Türkei. Jetzt gab es dort weitere Razzien und Festnahmen - wegen angeblicher Unterstützung der PKK und der Gülen-Bewegung.

Von Christian Buttkereit, ARD-Studio Istanbul

Polizeikräfte stürmten am frühen Morgen die Redaktion der "Cumhuriyet" in Istanbul. Das renommierte Blatt ist eine der ältesten Zeitungen der Türkei und zählt zu den wenigen übrig gebliebenen regierungskritischen Medien. Durchsucht wurden auch die Wohnungen führender Mitarbeiter. Unter anderem führte die Polizei den Kolumnisten Aydin Engin ab. Ein Reporter, der die Szene beobachtet, fragte Engin, ob er wisse, warum er festgenommen werde. Dieser entgegnete: "Ich arbeite für die 'Cumhuriyet'. Ist das nicht Grund genug?"

Außer Engin wurden auch Chefredakteur Murat Sabuncu und der Autor Güray Öz in Polizeigewahrsam genommen. Nach Herausgeber Altin Atalay werde gefahndet. Insgesamt wurden Medienberichten zufolge gegen 13 "Cumhuriyet"-Mitarbeiter Haftbefehle erlassen. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft wirft den Journalisten vor, Straftaten zugunsten der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen begangen zu haben. Die Regierung beschuldigt Gülen, für den Putschversuch Mitte Juli verantwortlich zu sein.

Redaktionskonferenz bei der Cumhuriyet - rechts im Bild Murat Sabuncu, der jetzt in Haft ist. (Archivbild)

Regierung verteidigt hartes Vorgehen

Bereits gestern waren 15 vor allem pro-kurdische Medien geschlossen worden. Auch ihnen wird Propaganda für die PKK vorgeworfen. Justizminister Bekir Bozdag verteidigte vor wenigen Tagen das harte Vorgehen gegen Journalisten: "Niemand wird einem Untersuchungsverfahren ausgesetzt, nur weil er sich journalistisch betätigt hat. Untersuchungsverfahren gibt es nur in Folge eines Tatverdachts und eines Ermittlungsverfahrens. Wenn die Beweislage den Tatverdacht stützt, kommt es zu einem Prozess und zu einem Urteil." Auch für Journalisten sei es nicht legitim und legal, Propaganda für eine Terrororganisation zu betreiben.

Ein politisches Vorgehen gegen kritische Medien?

Der Istanbuler Abgeordnete der größten Oppositionspartei CHP, Mahmut Tanal, besuchte heute Morgen demonstrativ die Redaktion der "Cumhuriyet". Zumindest im Falle dieser Zeitung hält er die Terrorismusvorwürfe für konstruiert. Es gehe um etwas ganz anderes: "Cumhuriyet" ist ein Verfechter der Reformen Atatürks, demokratischer Werte, Grundrechte und -freiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit. Die laufenden Ermittlungen und auch diese Razzia der Polizei heute ist ein politisches Vorgehen gegen kritische Medien. Die angeblichen Ermittlungen gegen den Putschversuch sind da nur ein Vorwand."

Es ist knapp ein Jahr her, da wurde Can Dündar verhaftet, der damalige Chefredakteur der Cumhuriyet. Die Verhaftung Dündars hatte weltweit Proteste und Solidaritätsbekundungen ausgelöst. Im September erhielt "Cumhuriyet" den Alternativen Nobelpreis. Dündar wurde inzwischen zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ein Berufungsprozess steht an. Auch die heutige Aktion gegen "Cumhuriyet" wird nicht ohne Folgen bleiben. Auf Twitter wurde bereits zu einer Demonstration vor dem Verlagshaus aufgerufen. Nicht nur Journalisten sehen sich massivem staatlichen Druck ausgesetzt.

Erst gestern wurden mehr als 10.000 Beamte aus dem Staatsdienst entlassen. Am Abend wurde gegen die Oberbürgermeisterin der überwiegend von Kurden bewohnten Großstadt Diyarbakir, Gülten Kisanak, Haftbefehl verhängt. Währenddessen kündigte Staatspräsident Erdogan vor Anhängern eine Gesetzesinitiative an, um die Todesstrafe wieder einzuführen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 31. Oktober 2016 um 09:00 Uhr.