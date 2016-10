Die türkische Polizei in der Türkei ist laut Medienberichten erneut gegen die regierungskritische Zeitung "Cumhuriyet" vorgegangen. Chefredakteur Sabuncu wurde demnach festgenommen. Gegen ihn und weitere zwölf Mitarbeiter lägen Haftbefehle vor.

In der Türkei ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge der Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet", Murat Sabuncu, festgenommen worden. Wohnungen von Managern und Journalisten des Blatts würden durchsucht. Haftbefehl sei nicht nur gegen Sabuncu, sondern auch gegen weitere zwölf Mitarbeiter der Zeitung erlassen worden.

Zu den Hintergründen des erneuten Vorgehens gegen die Zeitung gibt es bislang keine offizielle Stellungnahme. Die regierungsnahe Zeitung "Yeni Safak" berichtet auf ihrer Online-Seite, Sabuncu würden Verbindungen zu dem Prediger Fethullah Gülen vorgeworfen, den Präsident Recep Tayyip Erdogan für den Putschversuch im Juli verantwortlich macht.

Verbindung zur Gülen-Bewegung?

Erst am Wochenende waren weitere 10.000 Staatsbedienstete entlassen worden. Erdogan hatte nach dem gescheiterten Putsch "weitreichende Säuberungen" und ein harsches Vorgehen gegen Anhänger von Gülen angekündigt. Der frühere Chefredakteur von "Cumhuriyet", Can Dündar, war im Mai wegen der Preisgabe von Staatsgeheimnissen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Er lebt inzwischen in Deutschland.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 31. Oktober 2016 um 09:00 Uhr.