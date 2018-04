US-Entertainer Cosby unter Hausarrest

Das Strafmaß im Fall des wegen schwerer sexueller Nötigung verurteilten US-Entertainers Cosby ist noch nicht verkündet. Ein Gericht hat ihn bis zu dem Termin unter Hausarrest gestellt - er muss eine Fußfessel tragen.

Nach dem Schuldspruch wegen sexuellen Missbrauchs hat ein Gericht den früheren US-Fernsehstar Bill Cosby unter Hausarrest gestellt. Bis zur Verkündung des Strafmaßes dürfe der 80-Jährige sein Haus nicht mehr verlassen. Zudem muss er eine elektronische Fußfessel tragen, ordnete der zuständige Richter an.

Lediglich für Arzt- oder Anwaltsbesuche darf er das Haus nach schriftlicher Genehmigung vom Bewährungshelfer verlassen. Dann darf er sich im Heimatbezirk Montgomery County oder einem der vier umliegenden Bezirke bewegen. Cosbys Haus liegt in einem Vorort von Philadelphia im Staat Pennsylvania.

Strafmaß bis Anfang Juli

Cosbys Strafmaß soll bis Anfang Juli verkündet werden, ein Termin dafür steht noch nicht fest. Der einst sehr beliebte Entertainer könnte den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen.

Die Temple University in Florida, die Cosby 1991 einen Ehrenabschluss verliehen hatte, erkannte ihm diesen Titel unterdessen ab. Cosby hatte die Universität 1971 beendet und saß seit 1982 ehrenamtlich in deren Kuratorium. Dort lernte er auch die Angestellte Andrea Constand kennen, die Cosby nun erfolgreich verklagte. Zuvor hatten mehr als ein Dutzend Hochschulen in ganz USA ihre an Cosby verliehenen Ehrenabschlüsse zurückgenommen.