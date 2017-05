"Wurde er gefeuert? Sie scherzen" - so hat der russische Außenminister Lawrow reagiert, als er bei seinem Besuch in Washington gefragt wurde, was er zur Entlassung von FBI-Chef Comey sagt. Für Ina Ruck ganz klar: ein Witzchen auf Kosten der Presse.

Die Antwort Sergej Lawrows habe deutlich gezeigt, was der russische Außenminister von Pressefragen hält. In seinem Verhältnis zu den Medien sei er US-Präsident Donald Trump sehr ähnlich, stellt die ARD-Korrespondentin in Washington, Ina Ruck, in den tagesthemen fest.

Lawrow über die Entlassung des FBI-Chefs Comey

Ausgerechnet einen Tag nach der Entlassung von FBI-Chef James Comey kommt Lawrow zu einem Gespräch mit Trump nach Washington. Bei dem Gespräch selbst durfte die Presse nicht dabei sein. Bei der anschließenden Pressekonferenz informierte nur Lawrow die Medienvertreter. Trump habe sich nicht zeigen wollen, obwohl es ja - laut Trump - ein gutes Gespräch gewesen sei, so Ruck.

Ina Ruck, ARD Washington, über den Besuch Lawrows in den USA

Beide hätten sich bemüht, den Eindruck zu erwecken, dass sie sich einander wieder annähern. So seien sie sich einig darüber gewesen, dass das Blutvergießen in Syrien beendet werden müsse.

Was nun aus den Ermittlungen zur möglichen Einflussnahme Russlands auf die US-Wahl und eventuellen Untersuchungen gegen Trump selbst wird, hängt laut Ruck davon ab, wer der neue FBI-Chef wird. Da werde Trump ein großes Wort mitreden. Aber nicht nur das FBI, sondern auch Senat und Kongress untersuchen jeweils die Russland-Verwicklungen. Auf diese werde jetzt noch mehr Gewicht fallen, solange das FBI schlingere. Das Thema Russland werde die Trump-Regierung so schnell sicher nicht verlassen