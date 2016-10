Das "aktuelle Klima" für Clown-Auftritte macht selbst McDonald's Sorgen - deswegen soll die Firmenfigur Ronald McDonald seltener auftreten. Aber was ist in den USA los? Seit Wochen gibt es in dem Land eine wahre Clown-Hysterie mit unklaren Ursachen.

Von Martina Buttler, ARD-Studio Washington

Zwischen den US-Südstaaten South Carolina und Kentucky gibt es seit Wochen eine Clown-Hysterie. Im August wollte ein Clown angeblich Kinder mit Geld in einen Wald locken. Seitdem tauchen immer mehr gruselige Clowns auf. Sie stehen unter Straßenlaternen, an Schulen oder verstecken sich im Straßengraben. Über Facebook, Instagram oder Snapchat drohen verkleidete Clowns mit Angriffen, Kidnapping oder Explosionen an Schulen.

Clowns seien schon lange nicht mehr nur lustig in den USA, erklärt Psychiater John Tsilimparis: "Diese plötzlichen Bewegungen eines Clowns, die grellen Farben, die Geräusche - all das kombiniert damit, dass die Leute nicht wissen, wer dahinter steckt, weckt Angst."

McDonalds erklärte, man werde bei Auftritten des Firmen-Clown zurückhaltender sein - angesichts "des aktuellen Klimas bezüglich Clown-Sichtungen". Highschools wurden schon wegen Drohungen geschlossen. Hunderte Studenten gingen auf Clown-Jagd und Anwohner schossen wild in den Wald, weil sie dort Clowns vermuten. Die Clown-Panik nimmt zum Teil bedrohliche Züge an. An einigen Orten setzt die Polizei zusätzliche Streifen ein und sagt ganz klar: Schluss mit lustig.

Was steckt dahinter?

Wer oder was hinter den Clown-Auftritten steckt, darüber wird gerätselt. Manche meinen, es sei ganz einfach kurz vor Halloween, andere vermuten einen PR-Gag für die Neuverfilmung von "Es" mit Grusel-Clown Pennywise, die kommenden Jahr ins Kino kommen soll.

Autor Stephen King hat schon über Twitter versucht zu beruhigen: Die meisten Clowns seien nett und versuchten, Menschen zum Lachen zu bringen.

Stephen King: Hey, guys, time to cool the clown hysteria--most of em are good, cheer up the kiddies, make people laugh.

"Meine Familie ist in Gefahr"

Passiert ist bisher auch noch nichts. Aber Profi-Clowns wie Laurie Hurley berichten auf NPR, dass sie um ihr Leben fürchteten. Zum einen riefen viele Kunden an und sagten Auftritte ab - das schade ihm und seiner Familie. "Und wenn ich als Clown verkleidet durch die Straßen fahre und die Leute gucken mich an, als ob ich einer der fürchterlichen Clowns wäre... Gerade vorher haben sie irgendwo gehört, dass sie die Dinge selbst regeln sollen, wenn sie einen sehen. Dann bin ich genauso wie meine Familie in Gefahr“, fürchtet er.

Die einzigen, die mit der Clown-Hysterie Geschäfte machen, sind vor Halloween die Make-up und Kostümverkäufer. Ihr Umsatz soll im Vergleich zum Vorjahr um 300 Prozent gestiegen sein.

