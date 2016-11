Es ist der wohl bitterste Tag in ihrer Karriere, dennoch ist Hillary Clinton gefasst vor die Mikrofone getreten. Sie bedankte sich bei ihren Unterstützern. "Ich bin enttäuscht", sagte sie und rief den Amerikanern zu, Trump nun eine Chance zu geben.

Diesen Tag hatte sich Hillary Clinton anders vorgestellt: Statt als Wahlsiegerin vor ihre Unterstützer zu treten, äußerte sich die 69-Jährige zu ihrer Niederlage gegen Donald Trump. Gefasst trat sie vor ihre Unterstützer und hatte eine Botschaft: "Dieses Ergebnis wollten wir nicht. Es tut mir leid, dass wir diese Wahl nicht gewonnen haben. Ich bin enttäuscht", sagte Clinton. Die Niederlage sei schmerzlich - wahrscheinlich für längere Zeit.

Clintons Rede in ganzer Länge (engl.)

09.11.2016







Sie bedankte sich bei ihren Unterstützern. In den vergangenen anderthalb Jahren habe ihr Wahlkampf Millionen Menschen zusammengeführt, sagte Clinton. Sie lobte den Fleiß der Wahlhelfer und bedankte sich bei den Spendern. "Wir haben die Glasdecke nicht zertrümmern können", sagte sie mit Blick auf ihr Ziel, erste Präsidentin der USA zu werden. "Aber irgendwann wird es jemand tun, hoffentlich früher als später."

Hillary Clinton wurde von ihrem Mann Bill und ihrem Vize Tim Kaine begleitet.

Gute Wünsche für Trump

Sie wünsche Trump, dass er ein guter Präsident werde. "Wir sollten ihm eine Chance geben", rief sie ihren Anhängern in einem Hotel in New York zu. Angesichts einer tief geteilten Gesellschaft sei es nun geboten, zusammenzustehen, sagte Clinton. Man müsse gemeinsam klar machen, dass der amerikanische Traum groß genug für jedermann sei.

Clintons Vize Tim Kaine sagte, dass er stolz auf Clinton sei: "Sie hat Geschichte geschrieben". Kaine hob hervor, dass die Mehrzahl der Wähler für sie gestimmt habe.

Ein enttäuschter Clinton-Anhänger auf der Wahlparty der Demokraten in New York

Keine Rede in der Nacht

Nach der sich abzeichnenden Niederlage war Clinton nicht mehr vor ihre Anhänger im Javits-Center in Manhattan getreten. Stattdessen hatte sie sich mit ihrem Mann Bill in ein Hotel in New York zurückgezogen. Per Telefon gratulierte sie ihrem Konkurrenten Trump zum Wahlsieg.

Über dieses Thema berichtete u.a. tagesschau24 am 09. November 2016 um 17:30 Uhr.