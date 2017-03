Kaum einer stand so viele Jahre seines Lebens auf der Bühne wie er: Chuck Berry. Der Sänger, Gitarrist und Komponist war ein Pionier des Rock ’n’ Roll. Er starb nach Polizeiangaben im Alter von 90 Jahren in Missouri.

Musiklegende Chuck Berry ist gestorben. Der Sänger, Gitarrist und Rock 'n' Roll-Pionier starb nach Polizeiangaben im Alter von 90 Jahren im US-Bundesstaat Missouri. Berry gilt als Urvater des Rock 'n' Roll. Bekannt wurde der US-Musiker in den 1950er-Jahren mit Stücken wie "Johnny B. Goode", "Sweet Little Sixteen" und "Roll Over Beethoven". Gleich seine erste Aufnahme "Maybellene" schoss in die Top Ten der US-Charts. Seine Songs wurden von Elvis Presley oder den Beatles gecovert.

Die Polizei in St. Charles County meldete auf Facebook, Rettungskräfte hätten Berry am frühen Nachmittag leblos in seinem Haus gefunden, ihn aber nicht wiederbeleben können. Die Polizei "bestätigt traurig den Tod von Charles Edward Anderson Berry Sr., besser bekannt als der legendäre Musiker Chuck Berry", heißt es in der Mitteilung.

Berry gilt als wichtiger Impulsgeber für die Entstehung der Beatmusik und als Erfinder des sogenannten Duckwalks. 1986 wurde er erstes Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame.