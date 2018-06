Trump hat höhere Zölle auf Importe aus China angekündigt. US-Wissenschaftler warnen, das sei "ökonomischer Unsinn". Doch der Präsident weiß genau, was er sich davon verspricht.

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

Die Ankündigung höherer Einfuhrzölle für Importe aus China, wird in den USA heftig kritisiert. US-Präsident Trump könne das Handelsbilanzdefizit im Warenverkehr mit der Volksrepublik - es geht um 375 Milliarden US-Dollar - nicht durch neue Handelsschranken ausgleichen, warnt Philipp Levy von der Kellogg School of Management in Chicago. Das sei ökonomischer Unsinn.

"Er hat außerdem gesagt, dass ihm der Diebstahl von intellektuellem Eigentum durch China Sorgen bereitet", sagt Levy. Das sei zwar eine berechtigte Sorge. "Aber diese Maßnehmen werden auch das Problem kaum beheben."

Das US-Bruttoinlandsprodukt übersteht einen Handelskrieg

Washington will über 1000 chinesische Produkte aus den Bereichen Kommunikationstechnik, Flugzeugbau und Autoindustrie mit 25 Prozent Einfuhrzoll belegt. Die Importe haben einen Gesamtwert von 50 Milliarden US-Dollar.

Die chinesische Regierung wird als Reaktion voraussichtlich Einfuhren aus den USA höher verzollen. Ab Anfang Juli sollen Agrargüter, Autos und Meeresfrüchte mit Zöllen im Wert von 34 Milliarden US-Dollar belegt werden, hat die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua mitgeteilt.

Allein betrachtet sei das noch nicht beunruhigend, erklärt Professor Joseph Foundry von der Stern School of Business in New York. Das US-Bruttoinlandsprodukt überstehe einen Handelskrieg mit China, sagt er: "Das macht vielleicht einen halben Prozentpunkt Unterschied und derzeit läuft die Wirtschaft auf Hochtouren."

Aber er schränkt ein: "Aber in einer Situation, in der wir einen Handelsstreit mit Kanada, mit Europa und China riskieren, kann es dann doch der Wirtschaft schaden."

"Am Ende verlieren die Konsumenten und nur wenige profitieren"

Beim G7-Gipfel am vergangenen Wochenende hatte US-Präsident Trump zusätzliche Zölle für Stahl und Aluminiumimporte aus Kanada, Europa und Japan verteidigt. Die Europäische Union hat angekündigt, Einfuhren aus den USA ab 1. Juli höher zu verzollen

Die kanadische Regierung bereitet ihre Reaktion vor, sollten auch höherer US-Zölle auf die Einfuhr von Autos und Autoteilen kommen.

Und genau darin sehen Ökonomen wie Diane Swonk die die Gefahr: In einem Schlagabtausch von immer neuen Handelsschranken.

"Wir riskieren, dass der Handelskrieg außer Kontrolle gerät. Am Ende verlieren die Konsumenten und nur wenige profitieren."

Länder mit niedrigeren Arbeitskosten sind im Vorteil

Dabei können Handelsschranken zeitlich befristet durchaus Sinn haben. Etwa, wenn ein Land zum Beispiel neue, aufstrebende Industriezweige gegen bereits bestehende Konkurrenz schützen will, erklärt der Politikwissenschaftler Jeffrey Frieden von der Havard Universität. Die Handelspolitik von US-Präsident Trump konzentriert sich aber nicht auf Zukunftstechnologie.

"Die USA betreiben einen Schutz seniler Industriezweige statt neuer Industriezweige. Einfacher Stahl ist aber sehr arbeitsintensiv. Länder mit deutlich niedrigeren Arbeitskosten als die Vereinigten Staaten sind im Vorteil", sagt Frieden.

Für die USA werde es schwer, einen Handelskrieg um ihre alternde Industrie zu gewinnen. Aber gleichzeitig ist das genau der Bereich, in dem US-Präsident Trump seine Wähler vermutet. Er wird von seinem Kurs deshalb kaum abrücken.

US-Reaktionen auf drohenden US-Handelskrieg mit China

Torsten Teichmann, ARd Washington

16.06.2018 06:39 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 16. Juni 2018 um 08:20 Uhr.