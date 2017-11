Eine Neigung zum Roten scheint in China nicht völlig abwegig: Rot ist die Symbolfarbe der Kommunisten, rot ist die Flagge der Volksrepublik und rot sind die Tempelanlagen aus der chinesischen Kaiserzeit. Auch die Weinfachmesse in Shanghai zeigt: Rot gewinnt.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

Es herrscht Hochbetrieb am kleinen Stand von Dominik Glas auf der Shanghaier Wein-Fachmesse. Großhändler erkundigen sich nach Preisen und Lieferbedingungen, einige probieren auch ein Gläschen. Gerade hat der Pfälzer Winzer mit einem Shanghaier Wein-Promoter Visitenkarten ausgetauscht. Vor sich aufgebaut hat Glas einige Flaschen aus seinem Angebot. Weißweine verkaufen sich in China weniger gut - wenn überhaupt, dann nur fruchtig.

"Jetzt haben wir hier eine Gewürtztraminer-Spätlese", sagt er und hält eine Flasche in die Höhe. "Das ist auch so etwas, was wir erst lernen mussten: Der chinesische Verbraucher ist nicht so wie der deutsche Verbraucher. Wir in Deutschland trinken gerne trocken. In China hingegen wird der Weißwein eher mit einem gewissen Restzuckergehalt angenommen. Fruchtig-erfrischend."

Die klassischen Rotwein-Anbau-Nationen Frankreich und Italien betreiben intensive Lobbyarbeit in China.

Unter modernen, jungen Großstädtern in China gilt es inzwischen als schick, zu gutem Essen einen Wein zu trinken. Und nicht wie früher Tee, Bier oder Baijiu, den scharfen chinesischen Getreideschnaps. Und auch wenn China inzwischen selbst zu einem der größten Weinproduzenten der Welt aufgestiegen ist: Wer es sich leisten kann, kauft Importware.

Problembeziehung Rotwein und scharfes Essen

Deng Lingzhi, in Bordeaux ausgebildete Weinberaterin aus Shanghai erläutert, warum das so ist: "Chinesen zeigen gerne ihren sozialen Status. Sie wollen anderen beweisen, dass sie es zu Wohlstand gebracht haben. Und sie misstrauen der Qualität chinesischer Lebensmittel. Importierter Ware wird mehr Vertrauen entgegengebracht."

Ein anderer Weinhändler berichtet, dass die Leute in China früher nur Baijiu getrunken hätten. Inzwischen werde aber immer mehr Wein getrunken. "Zu scharfem Essen aus der Provinz Sichuan passen zum Beispiel Rieslinge und Grauburgunder. Rotweine hingegen nicht so gut."

Trotzdem verkaufen sich Rotweine in China viel besser als Weißweine. Das lässt sich eigentlich nur mit einer Tatsache erklären: Die klassischen Rotwein-Anbau-Nationen Frankreich und Italien betreiben schon seit mehr als 25 Jahren intensive Lobbyarbeit in China. Maria Giulia Frova aus der italienischen Weinregion Chianti zum Beispiel exportiert schon seit Ende der 1980er-Jahre Wein nach China.

"Chinesisches Essen lässt sich oft nicht besonders gut kombinieren mit Rotwein", räumt sie ein. "Wegen der häufig süßen, sauren und essig-lastigen Aromen - das sind die Lieblingsfeinde des Rotweins. Süßere, fruchtigere Weine sind da im Vorteil. Der deutsche Riesling zum Beispiel lässt sich viel besser mit chinesischem Essen kombinieren als unser Chianti. Der ist trocken und hat Tannine."

Keine Top-Voraussetzung für deutsche Winzer

Tannine sorgen im Rotwein für den klassischen rauen, trockenen Geschmack. Und auch wenn der eigentlich nicht zu chinesischem Essen passt: Immer noch sind 85 bis 90 Prozent der in China verkauften Weine rot. Nicht gerade eine ideale Voraussetzung für deutsche Winzer, die zu etwa zwei Dritteln Weißweine produzieren.

"Viele Chinesen verbinden Wein nur mit Rotwein und Bordeaux", sagt Großhändler Glas an seinem Stand. "Es ist schon eine große Aufgabe, hier den Weißwein an den Mann zu bekommen. Schließlich ist es ja ein geiles Produkt! Vor allem für die südlichen, wärmeren Ecken in China. Weißwein ist ja schön fruchtig und erfrischend. Aber ist halt leider nicht rot. Die Chinesen mögen ja gerne das Rote."

China wird ein Land der Wein-Trinker

Steffen Wurzel, ARD Shanghai

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 24. November 2017 um 05:43 Uhr.