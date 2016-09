Ab morgen wird die chinesische Währung Renminbi offiziell in den Währungskorb des IWF aufgenommen - und steht damit künftig auf einer Stufe mit dem US-Dollar, dem Euro oder dem britischen Pfund. Doch Chinas Gewinn zahlt sich für den Euro nicht aus.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

Ein echter Meilenstein sei die Aufnahme des Renminbi in den Währungskorb des Internationalen Währungsfonds (IWF), sagte dessen Direktorin Christine Lagarde Ende November des vergangenen Jahres. Kurz zuvor hatte der IWF die Aufnahme der chinesischen Währung in den begehrten Club offiziell abgesegnet, nun wird der Beschluss offiziell. Der Renminbi steht damit nun auf einer Stufe mit dem US-Dollar, dem Euro, dem japanischen Yen und dem britischen Pfund Sterling.

"Objektiv gesehen war China schon bisher einer der großen Akteure im internationalen Handelssystem. Das stimmte aber mit der bisherigen Rolle des Renminbi als Handels- und als Reservewährung nicht überein", sagt Qu Tianshi von der australisch-neuseeländischen Großbank ANZ in Shanghai. Das Problem: China habe bisher keine entscheidende Stimme im internationalen Finanzsystem.

Der Anfang eines weiten Weges

Die Betonung liegt auf "bisher". Die Aufnahme des chinesischen Renminbi in den Club der offiziell wichtigsten Währungen der Welt ist ein großer Gewinn für die Regierung in Peking: zum einen in Sachen Prestige, zum anderen dürfte auch der Einfluss Chinas im IWF steigen.

Vom 1. Oktober an könne China sagen: Unsere Währung ist international anerkannt, sagt Xu Bing, Professor für Wirtschafts- und Finanzpolitik an der China Europe International Business School in Shanghai. "China hat natürlich noch mehr vor. Der Renminbi soll als weltweite Reservewährung etabliert werden. Das ist noch ein weiter Weg. Aber jeder weite Weg beginnt mit dem ersten Schritt", so Xu Bing weiter.

China gewinnt, der Euro verliert

Mit der Aufnahme des Renminbi in den IWF-Währungskorb verschieben sich auch die Gewichte innerhalb des Korbs. Und es fällt auf: Während der Anteil des US-Dollars fast gleich bleibt, verliert der Euro deutlich an Einfluss. Er hatte bisher 37,4 Prozent Anteil am Währungskorb, künftig sind es 6,5 Prozentpunkte weniger. Zum Vergleich: Der US-Dollar gibt nur 0,2 Prozentpunkte der Währungskorb-Anteile an den Renminbi ab.

Xu Bing betont, dass man in dieser Frage nicht Ursache und Wirkung verwechseln dürfe: "Es ist nicht die Aufnahme des Renminbi in den Währungskorb, der den Euro international schwächt. Die schwache europäische Wirtschaft macht den Euro schwach. Die Änderung im Korb spiegelt diese Realität wider - und nicht umgekehrt."

Yuan wird in den IWF-Währungskorb aufgenommen

S. Wurzel, ARD Shanghai

