Zuletzt erkrankten US-Diplomaten in Kuba an einem mysteriösen Ohrenleiden und lösten eine diplomatische Krise aus. Jetzt melden US-Behörden ähnliche Vorfälle aus China - wieder stehen Experten vor einem Rätsel.

Die USA haben Ärzte nach China geschickt, um mysteriöse Krankheitsfälle unter US-Diplomaten und deren Familien zu untersuchen. Einige Personen aus der südlichen Stadt Guangzhou seien zudem zu einer "vollständigen Prüfung ihrer Symptome" in die USA geschickt worden, teilte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, mit. Laut "New York Times" haben mindestens zwei US-Beamte China verlassen, nachdem sie "merkwürdige Geräusche" gehört hätten.

Ein Regierungsmitarbeiter klagte über "subtile, aber nicht normale Geräusch- und Druckempfindungen". Hua Chunying, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, zeigte sich ratlos, was der Hintergrund der Beschwerden sein könnte. Chinesische Behörden hätten eine sorgfältige Untersuchung durchgeführt, die aber ohne Ergebnisse verlaufen sei.

Ähnliche Vorfälle wie in Kuba ​

Aus US-Regierungskreisen verlautete, die aus China eingeflogenen Amerikaner würden an der University of Pennsylvania behandelt. Dort hatten Ärzte auch jene Diplomaten untersucht, die 2016 in Havanna über ähnliche Beschwerden berichteten. Dabei solle auch herausgefunden werden, ob es Zusammenhänge zu den Vorfällen auf Kuba gebe.

In der kubanischen Hauptstadt Havanna waren seit November 2016 mehr als 20 Botschaftsmitarbeiter an mysteriösen Ohrenleiden erkrankt. Einige der Betroffenen verloren dauerhaft ihr Gehör. Andere Symptome waren Tinnitus, Kopfschmerzen, Schwindel und Schlafstörungen.

Sondereinheit gebildet

In US-Medien war von gezielten Akustik-Attacken auf die Diplomaten die Rede gewesen. Die kubanischen Behörden hatten aber nach eigenen Angaben keine Hinweise gefunden, dass US-Diplomaten das Ziel solcher Angriffe waren.

Berichten zufolge haben sich die US-Behörden schon seit Monaten um ihre Mitarbeiter in China gesorgt. Im Mai gaben die USA eine Gesundheitswarnung für die Diplomaten heraus. Am Dienstag hatte US-Außenminister Mike Pompeo mitgeteilt, dass eine Sondereinheit zur Untersuchung der unerklärlichen gesundheitlichen Probleme eingesetzt worden sei.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 07. Juni 2018 um 07:30 Uhr.