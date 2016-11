Die Zahlen sind gewaltig: Jeder dritte Raucher weltweit lebt in China - dort sterben jedes Jahr eine Million Menschen an ihrem Tabakkonsum. Diesen will die Regierung jetzt mit strengen Verboten eingrenzen. Dass dies klappt, ist aber ungewiss.

China will landesweit das Rauchen an öffentlichen Plätzen verbieten. Bis Ende des Jahres solle das Verbot umgesetzt werden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Es soll für öffentliche Gebäude, Einkaufszentren, Restaurants und in U-Bahnen gelten.

Bisher gibt es nur in einigen Großstädten Rauchverbote. Den Tabakkonsum in der Öffentlichkeit rechtlich zu verbieten, sei ein entscheidender Schritt, sagte Mao Qun'an von der Kommission für Nationale Gesundheit und Familienplanung. Rauchfreie Zonen müssten zudem besser geschützt werden. Auch Preis- und Steuererhöhungen für Tabakprodukte und mehr Aufklärung sollen die Menschen vom Rauchen abhalten.

Rauchverbote haben es in China allerdings schwer und werden oft ignoriert. Bisher gelten laut Xinhua landesweit in nur 20 Städten Beschränkungen für das Rauchen. In Peking gilt ein Verbot unter anderem in öffentlichen Gebäuden, Restaurants oder Transportwegen. In Shanghai tritt die strengere Umsetzung des Rauchverbots Anfang kommenden Jahres in Kraft. Bei Missachtung drohen Rauchern Geldstrafen von umgerechnet bis zu 27 Euro.

Ein Land mit 300 Millionen Rauchern

WHO-Generaldirektorin Margaret Chan lobte die verschärften Richtlinien. China müsse aber noch mehr unternehmen, um den Tabakkonsum einzuschränken.

Fast ein Drittel aller Raucher weltweit lebt nach Auskunft ihrer Organisation in China - mehr als 300 Millionen Raucher. Jährlich sterben demnach eine Million Chinesen an den Folgen des Tabakkonsums. Hinzu kommen schätzungsweise 100.000 Tote durch Passivrauchen. Bis 2020 könnte die Zahl der Rauchertoten auf zwei Millionen im Jahr steigen, wenn nichts getan werde, warnte die WHO.

In China rauchen weit mehr Männer als Frauen. Nach einer Studie in der Fachzeitschrift "The Lancet" von 2015 ist bei rund 20 Prozent der männlichen Toten zwischen den Jahren 2010 und 2020 Rauchen die Todesursache.