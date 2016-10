Jedes Jahr im Oktober beginnt das Gewusel - während der "Golden Week" ist halb China unterwegs. 589 Millionen Chinesen machen derzeit Urlaub. Zum Vergleich: In der EU leben lediglich rund 510 Millionen.

Von Axel Dorloff, ARD-Studio Peking

Die Bilder laufen im Staatsfernsehen CCTV rauf und runter: bekannte Sehenswürdigkeiten in China, die von Menschenmassen überrannt werden. Körper an Körper drängeln sich Touristen über die Große Mauer oder schieben sich durch den Kaiserpalast in Peking.

Hoffnungslos überlastete Flughäfen und Bahnhöfe. In China ist "Golden Week", und wie die 25-jährige Wu Li aus Peking ist das halbe Land unterwegs. "Ich reise nach Hangzhou. Ich habe nicht so viele Urlaubstage und einige davon sind schon aufgebraucht. Also kann ich nur während der "Golden Week" reisen."

Urlaub wird erschwinglich

Das ist das Grundproblem: die meisten Chinesen haben nur wenig Urlaub. Die Ferienzeit konzentriert sich deshalb landesweit auf zwei Feiertagswochen im Jahr: das Frühlingsfest am Jahresanfang und die Woche um den Nationalfeiertag im Oktober. Da gibt es drei Feiertage am Stück, durch Vor- und Nacharbeit haben die meisten Chinesen eine Woche frei.

Angesagt ist nicht mehr nur der Familienbesuch. Wegen des wirtschaftlichen Aufschwungs haben Millionen Chinesen die Möglichkeit, sich Urlaubsreisen zu leisten. "Das Reisen ist in China zu einer Option für viele Menschen geworden. Es ist für die Mittelschicht wie essen, trinken oder nach draußen in die Sonne gehen. Es ist zu einer gewöhnlichen Unternehmung geworden", berichtet Dai Bin. Er ist Direktor von Chinas staatlicher Tourismus-Akademie.

Und das führt zu neuen Rekordzahlen: Laut einer Studie von Chinas Tourismus-Akademie und dem Online-Reiseanbieter Ctrip sind zurzeit etwa 589 Millionen Menschen auf Reisen - zwölf Prozent mehr als in der "Golden Week" vor einem Jahr. Chinas Wirtschaft steht zwar vor riesigen Problemen, der Tourismusindustrie geht es aber hervorragend: "Auch wenn sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt hat und die chinesischen Währung abgewertet wurde, bleibt Chinas Tourismus-Industrie der am schnellsten wachsende Wirtschaftssektor", sagt Tourismus-Experte Dai Bin. "Die Investitionen in den Tourismus steigen. Wir glauben, dass der Tourismus zum Zugpferd der chinesischen Wirtschaft wird."

"Zu viele Menschen und zu voll"

Urlaubsziele und Sehenswürdigkeiten wie das berühmte Panda-Zentrum in Chengdu sind derzeit hoffnungslos überlaufen. Wenn aber Hunderte Millionen Chinesen für eine Woche unterwegs sind, füllen sich die Kassen der Tourismus-Industrie. Bis Ende der Woche werden Rekordeinnahmen von rund 70 Milliarden US-Dollar erwartet.

Dennoch häufen sich auch kritischen Stimmen. Menschen, die keine Lust mehr haben auf die größte Völkerwanderung der Erde. "Wo soll ich denn hin? Ich fahre nirgendwo hin. Viel zu viele Leute überall. Alles ist überfüllt, ich halte das nicht aus", sagt ein Chinese. "Bislang bin ich zur "Golden Week" gereist. Aber dieses Jahr tue ich mir das nicht mehr an. Zu viele Menschen und Alles zu voll", stimmt ihm eine Frau zu.

Neuregelung zur Entzerrung?

Im Internet fordern bereits einige, das Reisen in China zu entzerren und spezielle Regelungen für die Provinzen zu treffen. So lange aber hält der Reisewahnsinn zur "Golden Week" an, mit täglich neuen Geschichten in den Statsmedien. Der Kaiserpalast verkauft derzeit mehr als 160 Tickets die Minute. Und Anfang der Woche mussten Hunderte Menschen auf dem Mount Hua in der Provinz Shaanxi unter freiem Himmel übernachten - die Seilbahnen waren mit dem Wind und den vielen Menschen überfordert. Offenbar gab es aber Regenjacken und warme Ingwer-Suppe für alle.

Reisewahnsinn zur "Golden Week" in China

A. Dorloff, ARD Peking

