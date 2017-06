In China wurde bei einem massiven Erdutsch offenbar ein ganzes Dorf verschüttet. Rund 100 Menschen aus 40 Häusern wurden unter Erde und Geröll begraben. Ursache waren heftige Regenfälle. Die Rettungsarbeiten laufen.

Bei einem massiven Erdrutsch in China sind im Südwesten des Landes vermutlich rund 100 Menschen aus 40 Häusern verschüttet worden. Das teilte die Bezirksverwaltung von Mao mit. Demnach sei das Geröll von einem Berg auf das Dorf Xinmo gegen 06.00 Uhr morgens (Ortszeit) gefallen. Auch sei ein Fluss über zwei Kilometer Länge blockiert worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Such- und Rettungskräfte seien im Einsatz. Auf ersten Bildern von der Unglücksstelle war zu sehen, wie Rettungstrupps in den Geröllmassen teilweise mit bloßen Händen nach Vermissten suchten.

400 Rettungskräfte im Einsatz

Mittlerweile seien mehr als 400 Such- und Rettungskräfte im Einsatz, darunter auch Polizisten. Eine Rettungskraft vor Ort, sagte dem staatlichen Rundfunksender CCTV, schätzungsweise drei Millionen Kubikmeter Erde und Steine seien den Berg herabgerutscht.

Seit Wochen gehen in China bereits heftige sommerliche Regenfälle nieder, die jedes Jahr schwere Überschwemmungen und häufig auch Erdrutsche auslösen. Das Unglück passierte in einer hügeligen Gegend von Sichuan, die von Tibetern und der anderen Minderheit der Qiang bewohnt wird. Xinmo ist unter Touristen beliebt. Chinesischen Medienberichten zufolge war zunächst unklar, ob auch Reisende unter den Verschütteten waren.

