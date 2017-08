Mit Tagesanbruch wird das Ausmaß des Erdbebens in der chinesischen Provinz Sichuan langsam sichtbar. Rettungskräfte sind im Einsatz um eingeschlossene Touristen in einem Nationalpark zu retten. Mindestens neun Menschen wurden getötet und mehr als 160 verletzt. Die Behörden rechnen mit weiteren Opfern. Im Nordwesten gab es ein weiteres Erdbeben.

Die Zahl der Toten bei einem Erdbeben der Stärke 7,0 in der südwest-chinesischen Provinz Sichuan ist nach Angaben der Behörden auf neun gestiegen. Darunter seien auch sechs Touristen, meldete die amtliche Nachrichtenagentur China News Service. Der Provinzregierung zufolge wurden 164 Menschen verletzt. 100 Touristen seien im Naturreservat Jiuzhaigou von einem Erdrutsch eingeschlossen worden. Die Katastrophenschutzbehörde geht von vielen weiteren Toten und Verletzten aus.

Auch in der Stadt Xian in der Nachbarprovinz Shanxi waren die Erdstöße zu spüren. Menschen flüchteten ins Freie.

Das genaue Ausmaß der Schäden ist noch unbekannt. Hunderte Feuerwehrleute und Soldaten wurden laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua ins Erdbebengebiet geschickt. In der 280 Kilometer entfernten Provinzhauptstadt Chengdu waren die Erdstöße noch zu spüren.

Weiteres Erdbeben im Nordwesten

Wenige Stunden nach den Erdstößen in Sichuan bebte mehr als 2000 Kilometer entfernt auch die Erde in der nordwest-chinesischen Region Xinjiang. Die Behörden sprachen von einer Stärke von 6,6, die US-Erdbebenwarte USGS von 6,3. Das Epizentrum lag demnach rund 100 Kilometer vor der Grenze zu Kasachstan. Berichte über Opfer in der ebenfalls dünn besiedelten Gegend gab es hier nicht.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 09. August 2017 um 05:30 Uhr.

