China hat zwei Astronauten auf den Weg zu seinem Weltraumlabor gebracht. Eine Rakete mit dem Raumschiff Shenzou 11 startete vom Raumfahrtzentrum Jiuquan in der Wüste Gobi. Sie sollen den Bau einer Raumstation vorbereiten, die ab 2018 im All montiert werden soll.

China forciert seine Pläne für eine eigene Raumstation im All. Eine Rakete mit dem Raumschiff Shenzou 11 startete mit zwei Astronauten an Bord vom Raumfahrtzentrum Jiuquan in der Wüste Gobi. Die Astronauten sollen binnen zwei Tagen an Chinas neues Raumlabor "Tiangong 2" andocken, das vergangenen Monat ins All geschossen worden war. 30 Tage lang sollen sie Ausrüstungen testen und medizinische Experimente vornehmen.

In dem neuen Raumlabor "Tiangong 2" können die zwei Astronauten länger als im Vorgängermodell leben. Auch hat das Labor eine höhere Ladekapazität und lässt sich erstmals auftanken. Die Astronauten sollen es bequemer haben und sogar Fernsehprogramme von der Erde empfangen können. Es gibt auch einen zweiten Andockmechanismus und bessere Steuerungssysteme.

Eigene Raumstation ab 2022

Die Experimente der beiden Astronauten auf dem sechsten bemannten Raumflug Chinas sind wichtige Voraussetzungen für den Bau einer eigenen chinesischen Raumstation. Sie soll ab 2018 im All montiert werden, 2022 fertiggestellt sein und mindestens zehn Jahre arbeiten. Sollte die Internationale Raumstation (ISS) wie vorgesehen 2024 ihren Dienst einstellen, wäre China danach die einzige Nation mit einem permanenten Außenposten im All.

Doch die Raumfahrt-Pläne der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gehen noch weiter: 2021 will China erstmals mit einer Sonde auf dem Mars landen; für das Jahr 2024 wird zudem eine bemannte Landung auf dem Mond angepeilt.