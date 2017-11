Der 11.11. wurde vor einigen Jahren von Chinas größtem Online-Händler Alibaba zum "Singles Day" ausgerufen. Heute ist er die größte Shopping-Aktion der Welt. Allein Alibaba peilt für diesen Tag einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro an.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

Auf allen Kanälen und in allen Formen haben Chinas Online-Firmen für den 11.11. geworben. Auch "Doppel elf" genannt oder auf Chinesisch: 双十一 (Shuāng shíyī).

Trost für Alleinstehende?

Der 11. November, zweimal die elf, das sind viermal die Ziffer eins. Als Alibaba diesen Shopping-Tag vor einigen Jahren erfand, lautete das geniale Argument: Viermal die eins, das steht für vier Alleinstehende. Und weil Alleinstehende in China gesellschaftlich häufig immer noch bemitleidet werden, sagte Alibaba einfach: Diesen Tag widmen wir den Alleinstehenden und trösten sie mit günstigen Online-Shopping-Preisen.

Rabattschlacht und Rekordumsätze

Inzwischen fragt längst niemand mehr nach der Ursprungsidee, stattdessen geht es nur noch um Rabattschlachten, Rekordumsätze und Shopping-Folklore. Fast alle Firmen in China, die online was-auch-immer verkaufen, machen zum 11. November Sonderangebote: vom Blumenlieferdienst um die Ecke bis zu den großen Konzernen wie JD oder eben Alibaba.

Ob Hundefutter oder Klamotten: Nan Xi gibt ihr Geld gerne online aus.

"Ich habe mir Klamotten ausgesucht, Lampen für mein Schlafzimmer und neue Koffer zum Reisen", sagt die 28-jährige Nan Xi. Sie arbeitet als Live-Stream-Girl, das bedeutet: Sie lässt Menschen in ganz China per Video-App an ihrem Leben teilhaben.

Über Werbung und kleine Geldspenden ihrer Follower verdient sie Geld und das gibt sie besonders gern online aus. Auf der Handelsplattform Taobao, die zu Alibaba gehört, gibt sie jedes Jahr mehr als 13.000 Euro aus, deswegen ist sie Mitglied im Taobao-VIP-Club. "Auch das Hundefutter für mein Schoßhündchen Kangxi kaufe ich bei Taobao. Er isst nur japanisches Hundefutter und das kaufe ich immer online."

Alibaba hat mit Verkäufen im Wert von 120,7 Milliarden Yuan (15,7 Milliarden Euro) schon bis zur Mittagszeit seinen Rekord aus dem Vorjahr eingestellt.

Interessante Produkte vormerken und am 11.11. kaufen

Wie zig Millionen andere Menschen in China auch, merkt sich Nan Xi seit Tagen interessante Produkte auf dem Smartphone online vor, ab Samstag Null Uhr kann sie die Artikel dann reduziert kaufen, so lange der Vorrat reicht. Der massiv beworbene Shopping-Wahn dürfte erneut alle Rekorde sprengen.

15 Milliarden Euro Umsatz bereits 2016

Vergangenes Jahr hat allein der Online-Handelskonzern Alibaba mehr als 15 Milliarden Euro umgesetzt am 11.11. Dieses Jahr dürften es noch deutlich mehr sein. Angepeilt werden mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz binnen eines Tages, also rund eine Milliarde US-Dollar Umsatz pro Stunde.

"Gestern habe mir Klamotten von Boy London vorgemerkt. Die Sachen, die ich kaufen möchte, kosten rund 200 Euro. Am 11.11. gibt es das zum halben Preis! Sowas gefällt doch allen: Leuten mit und ohne Geld", sagt Xi.

Shopping in China: Klamotten und Hundefutter zum Doppel-11-Tag

Steffen Wurzel, ARD Shanghai

