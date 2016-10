Bei einem missglückten Start einer Passagiermaschine auf dem Flughafen von Chicago sind acht Menschen verletzt worden. Das Flugzeug vom Typ Boeing 767 habe auf der Startbahn Feuer gefangen, teilte die Fluggesellschaft American Airlines mit.

Eine Passagiermaschine von American Airlines ist beim Start vom Chicagoer O'Hare Flughafen in Brand geraten. Wie die Fluggesellschaft American Airlines mitteilte, wurden sieben Fluggäste und ein Flugbegleiter dabei leicht verletzt. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden. An Bord der Boeing 767 befanden sich nach Angaben der Behörden 161 Passagiere und neun Crewmitglieder.

Das Flugzeug sollte nach Miami fliegen. Es fing noch auf der Startbahn Feuer. Die genaue Ursache ist noch unklar. Während die Airline von einem Triebwerksproblem sprach, ging die US-Luftfahrtbehörde von einem geplatzten Reifen als Unglücksursache aus. Behördensprecher Tony Molinaro sagte der Nachrichtenagentur AFP, dies sei aber nur eine erste Vermutung, die auf der Aussage des Pilots beruhe. Es seien weitere Ermittlungen eingeleitet worden.

Die ausgebrannte Maschine auf dem O'Hare International Airport in Chicago