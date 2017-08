Donald Trump hat sich schon in der Vergangenheit schwer getan, sich mit aller Schärfe von Rechtsextremisten zu distanzieren. So auch in Charlottesville. Wie eng ist die Beziehung zwischen Trump und der US-Neonazi-Szene und wieviel Einfluss hat sie auf die Regierung?

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Charlottesville ist normalerweise eine idyllische Universitätsstadt am Rande der Blue Ridge Mountains, gut zwei Autostunden von Washington entfernt. In der Nähe liegt Monticello, das Anwesen von Thomas Jefferson, einem der Gründerväter der amerikanischen Demokratie.

Doch seit diesem Wochenende steht Charlottesville auch für die Gewalt der ultrarechten Szene in den USA. Die amerikanische Bundespolizei FBI ermittelt gegen einen 20-jährigen Mann aus Ohio, der mit seinem Auto gezielt in eine Menge friedlicher Gegendemonstranten gerast war. Eine 32-jährige Frau kam dabei ums Leben.

Jan Philipp Burgard, ARD Washington, über die Situation in Charlottesville

tagesschau 17:15, 13.08.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-317565~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Trumps halbherzige Reaktion

Doch am Tag danach richtet sich die Kritik auch gegen US-Präsident Donald Trump und seine späte und nach Einschätzung vieler halbherzige Reaktion: "Wir verurteilen aufs Schärfste diese ungeheuerliche Zurschaustellung von Hass, Vorurteilen und Gewalt auf vielen Seiten."

Mit dem zweifach wiederholten "auf vielen Seiten" habe Trump die Verantwortung von Ultrarechten und Rassisten relativiert, so die Kritik nicht nur von Demokraten. Mit keinem Wort habe Trump die Gewalt der Ultrarechten verurteilt. Eine amerikanische Neonazi-Gruppe reagierte im Internet erfreut: "Trumps Kommentare waren gut... Er hat sich geweigert, eine Frage über weiße Nationalisten zu beantworten".

Der republikanische Senator Marco Rubio forderte Trump auf, er soll "die Ereignisse als das beschreiben, was sie sind: ein Terroranschlag weißer Rassisten." Auch der republikanische Senator Cory Gardner sagte auf CNN: "Als in Europa Leute mit Lastwagen in eine Menge gerast sind, hat er dies radikalen islamistischen Terror genannt." Trump solle noch heute die Möglichkeit nutzen und sagen: "Das ist inländischer Terrorismus und weißer Nationalismus, und das muss aufhören!"

Wichtige Unterstützung im Wahlkampf

Es ist nicht das erste Mal, das Trump im Kreuzfeuer der Kritik steht, weil er sich nicht klar und deutlich von ultrarechten Gruppen abgrenzt. In seinem Umfeld gibt es Berater wie den Chefstrategen Steve Bannon oder Sebastian Gorka, die jahrelang das rechtspopulistische Internetangebot "Breitbart" geprägt haben und nach Auffassung von Kritikern eine nationalistische Politik anstreben.

Trump und sein Chefstratege Bannon

Im Wahlkampf wurde Trump nicht nur von "Breitbart", sondern auch von der sogenannten "Alt-Right"-Bewegung unterstützt. In dieser Bewegung engagieren sich Amerikaner gegen Einwanderung, gegen freien Handel sowie Globalisierung und gegen politische Korrektheit. Aber auch weiße Rassisten wie der frühere KuKluxKlan-Führer David Duke fühlen sich durch Trumps Wahlsieg bestätigt. Duke sagte in Charlottesville: "Wir sind entschlossen, uns unser Land zurückzuholen. Wir erfüllen die Versprechen von Donald Trump. Daran glauben wir und deshalb haben wir ihn gewählt."

Der frühere Ku-Klux-Klan-Führer David Duke

Mehr zum Thema Rassenhass - durch Trumps Sieg salonfähig?

Klare Worte vermied Trump lange

Nach seinem überraschenden Wahlsieg zögerte Trump lange Zeit, bis er sich entschieden von David Duke und den weißen Rassisten distanzierte. Zuvor wich Trump den Journalisten-Fragen aus, indem er wie im Dezember sagte: "Ich weiß gar nicht, von welcher Gruppe Sie sprechen. Sie können doch nicht von mir verlangen, eine Gruppe zu verurteilen, die ich gar nicht kenne."

Erst nachdem Anfang des Jahres eine Serie antijüdischer und antiislamischer Gewalttaten die amerikanische Öffentlichkeit erschütterte, verurteilte Trump ultrarechte Gewalt mit klaren Worten. Nach Aussage von Insidern habe ihn seine Tochter Ivanka dazu gebracht. Dagegen sind seine Berater Bannon und Gorka überzeugt, dass Trump ohne die Mobilisierung rechter Gruppen die Wahl nicht gewonnen hätte. Bürgerrechtsorganisationen beklagen, dass es seit Trumps Wahlsieg einen Anstieg rechtsradikaler Gewalttaten in den USA gebe. Auch die Zahl anti-muslimischer Gruppen habe sich verdreifacht.

Charlottesville - Trump und die Rechte

Martin Ganslmeier, ARD Washington

13.08.2017 17:44 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 13. August 2017 um 04:43 Uhr.