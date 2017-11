Bei einem Flugzeugabsturz starb fast die gesamten Mannschaft des brasilianischen Fußballclubs Chapecoense. Auch ein Jahr nach der Tragödie ringen Angehörige noch mit der Versicherung um Entschädigungen. Jetzt sollen Gerichte entscheiden.

Ein Jahr nach dem Flugzeugabsturz mit dem brasilianischen Fußballteam Chapecoense an Bord pocht der Verein auf eine Millionenentschädigung für die Hinterbliebenen. Wie der Club mitteilte, werde man auf juristischem Wege gegen die Versicherung der Charterfluggesellschaft LaMia und den bolivianischen Staat vorgehen.

Vorwurf der groben Fahrlässigkeit

Ein Versicherungsunternehmen hatte sich nach der Tragödie geweigert, die fällige Police in Höhe von 25 Millionen Dollar zu zahlen, da LaMia bei den Versicherungszahlungen in Verzug gewesen sei. Zudem handele es sich wegen des Treibstoffmangels, der zum Absturz führte, um grobe Fahrlässigkeit. LaMia war in Bolivien gemeldet.

Es gibt auch Vorwürfe gegen die bolivianische Flugsicherheitsbehörde, da die in Santa Cruz de la Sierra in Bolivien gestartete Maschine mit der zu knapp bemessenen Kerosinmenge womöglich nicht hätte abheben dürfen. Die Maschine stürzte kurz vor dem Flughafen im kolumbianischen Medellin mit leeren Tanks ab.

Angehörige der Chapecoense-Spieler bei der Trauerfeier im Stadion. (3.12.2017)

Emotionale Gedenkfeier zum Jahrestag

Am Jahrestag wurde der 71 Todesopfer in der Nähe der Absturzstelle mit einer bewegenden Zeremonie gedacht: Zwei Armee-Hubschrauber kreisten über der kolumbianischen Kleinstadt La Unión nahe Medellín und ließen Blumen auf den zentralen Platz regnen, wo zudem eine Tafel mit den Namen aller Opfer und der Überlebenden enthüllt wurde. Nur sechs Menschen überlebten den Absturz, drei Spieler, ein Radioreporter und zwei Besatzungsmitglieder.

Viele Menschen schrieben persönliche Botschaften, die in das brasilianische Chapecó geschickt werden sollen, dem Heimatort des Fußballvereins. Dort gab es in der Nacht zum Zeitpunkt des Absturzes vor einem Jahr im Stadion des Clubs einen Gedenkgottesdienst.

"Eine Tragödie machte ihren Traum zunichte"

Der Flugzeugabsturz war ein Ereignis von kaum zu überbietender Tragik: Der 1973 gegründete Verein war auf dem Weg zum bisher größten Spiel seiner Geschichte: dem Hinspiel um die Copa Sudamericana gegen Atlético Nacional aus Medellín

"Der Ruhm war nahe", sagte Andrés Botero, Präsident von Atlético Nacional, der kolumbianischen Mannschaft, gegen die Chapecoense im Finale der Copa Sudamericana hätte spielen sollen. "Eine Tragödie machte ihren Traum zunichte." Atlético überließ "Chape" den Titel des Südamerika-Meisters 2016.