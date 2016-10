Einen Tag nach der ursprünglich geplanten Unterzeichnung haben die Wallonie und die Hauptstadtregion Brüssel das CETA-Abkommen nun doch gebilligt. Beide Parlamente segneten einen ausgehandelten Kompromiss ab. Damit wird Belgien dem Freihandelsabkommen wohl zustimmen können.

Nach dem Regionalparlament der Wallonie haben auch die Vertreter der Hauptstadtregion Brüssel der belgischen Regierung erlaubt, den Handelspakt CETA zu unterschreiben. Die Zustimmung wurde durch eine Zusatzerklärung zum Vertrag ermöglicht, die die Zentralregierung mit der Wallonie und der Region Brüssel aushandelte. Der Regierungschef der Wallonie, Paul Magnette, hatte vor der Abstimmung in Namur für den Kompromiss geworben. Vor den Abgeordneten sagte er, dass es gelungen sei, CETA deutlich zu verbessern: "Wir haben Klarstellungen verlangt. Bei so einem wichtigen Vertrag, der Quelle ist von so vielen Ängsten, so vielen Zweifeln bei den Menschen, wäre es unrecht gewesen, keine Erläuterungen zu verlangen."

Armin Stauth, ARD Brüssel, zu dem Ergebnis der Abstimmung

tagesschau 17:00 Uhr, 28.10.2016







"Auslegungs-Hilfe" per Zusatzerklärung

Am CETA-Vertragstext selbst ist zwar nicht eine Silbe verändert worden. Doch was die Belgier in den nervenaufreibenden Gesprächen der letzten Tage bekommen haben, ist eine dem Vertrag angehängte Zusatzerklärung, eine Art "Auslegungs-Hilfe". Die befasst sich unter anderem mit den so viel diskutierten Schiedsgerichten, die im Streitfall zwischen Staaten und Privatunternehmen schlichten sollen. Es wird nun klarer gefasst, welche Voraussetzungen die Richter, die dort entscheiden sollen, mitbringen müssen. Und der Europäische Gerichtshof soll damit beauftragt werden, ein Gutachten über diese Form der Schlichtung zu erstellen.

Wie ARD-Korrespondent Arnim Stauth berichtet, beschloss das wallonische Parlament allerdings auch, genau zu beobachten, wie sich die provisorische Umsetzung von CETA sozial, ökonomisch und umwelttechnisch in der Wallonie auswirken werde. Gegebenenfalls werde man sich noch einmal querstellen.

Schriftliches Zustimmungsverfahren

Bis zuletzt hatten wallonische Politiker sich am stärksten gegen das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada gestemmt. Ohne die Zustimmung der 3,6 Millionen Einwohner zählenden Region und der Hauptstadtregion Brüssel konnte die belgische Regierung und damit die gesamte EU das Abkommen nicht unterzeichnen. Denn der Vertragsabschluss durch die EU bedarf der Einstimmigkeit aller Mitglieder. Die ursprünglich für Donnerstag geplante Unterzeichnung des Vertrages war deswegen geplatzt.

EU-Ratspräsident Donald Tusk äußerte sich erfreut. Er werde aber erst Kontakt zu Kanadas Regierungschef Justin Trudeau aufnehmen, wenn auf EU-Seite wirklich alles klar sei, twitterte er. Die endgültige Zustimmung der EU-Staaten zu CETA und den Zusatzerklärungen dürfte nun im schriftlichen Verfahren geschehen. Die Deutschen gaben diese Zustimmung, wie EU-Kreise dem ARD-Hörfunk bestätigten, bereits am Nachmittag. Ist das aus allen 28 EU-Staaten erfolgt, wäre der Weg für die Unterzeichnung des Vertrages mit Kanada endgültig frei.

Mit Informationen von Kai Küstner, ARD-Studio Brüssel