Die Richter wollten mit ihrer Ablehnung der Klagen gegen das CETA-Abkommen der Politik nicht in die Parade fahren. Ein Stopp hätte gravierende Folgen gehabt. Gleichzeitig machten sie der Politik strenge Auflagen.

Von Frank Bräutigam, ARD-Rechtsexperte

Irgendwie fühlten sich alle im Karlsruher Gerichtssaal als Sieger, nachdem das Gericht eine einstweilige Anordnung in Sachen CETA abgelehnt hatte. Die Befürworter freuten sich über das "Ja" zur vorläufigen Anwendung des Handelsabkommens, die Gegner über das "Aber", das den Bürger und den Einfluss seiner Wählerstimme nicht aus den Augen verliert.

Zum Verständnis von "Ja" und "Aber" ist als Ausgangspunkt wichtig, worüber das Gericht heute überhaupt entschieden hat. Um den Inhalt von CETA ging es ausdrücklich noch nicht. Die Frage lautete: Muss man CETA bis zum abschließenden Urteil vorläufig stoppen, weil andernfalls "schwere Nachteile" eintreten würden? Dafür musste das Gericht eine Abwägung treffen.

Für vorläufigen Stopp spielt Politik eine Rolle

Das Ergebnis: Antrag abgelehnt, mit der Begründung: Ein vorläufiger Stopp würde erheblich in die weite "Gestaltungsfreiheit der Bundesregierung in der Außen- und Wirtschaftspolitik eingreifen". Ebenso in die Außenhandelsbeziehungen der EU. Nanu, mag man spontan denken: Seit wann schert sich Karlsruhe so sehr darum, was für politische Auswirkungen die Urteile haben? Genau hier wird entscheidend, dass CETA jetzt noch nicht inhaltlich geprüft wurde. Es geht daher, stärker als sonst, um die Rollenverteilung. Was ist in so einer Situation Sache der Gerichte, was ist Sache der Politik? Die Richter sagen sinngemäß: Wenn wir inhaltlich noch nicht richtig einsteigen, dürfen wir der Politik nur im absoluten Ausnahmefall in die Parade fahren.

Dennoch kein Karlsruher Rückzug

Man darf diese Aussagen aber keinesfalls als kompletten Rückzug Karlsruhes verstehen, sobald es mal politisch heikel wird. Denn es kommt ja noch das endgültige Urteil. Und darin wird es juristisch. Da wird Karlsruhe die Grundfragen der Demokratie ausführlich prüfen, und vielleicht auch unbequem für die Politik und Wirtschaft werden. Dass das Gericht der EZB im Verfahren um den Ankauf von Staatsanleihen eine Kompetenzüberschreitung vorgeworfen haben, ist nicht nur auf Gegenliebe gestoßen.

Einfluss des Bürgers sichern

Die Grundfrage bei EU-Themen ist ja immer ähnlich, und hat - anders als es auf den ersten Blick scheint - eine Menge mit dem einzelnen Bürger zu tun. Denn der ist mit seiner Wählerstimme das Volk, von dem laut Grundgesetz alle Staatsgewalt ausgeht. Ein "Delegieren" dieser Staatsgewalt ist ausdrücklich zulässig. Der Bürger wählt den Bundestag, den Gesetzgeber. Der Bundestag gibt Kompetenzen weiter nach Brüssel ab - vom Grundgesetz erlaubt und erwünscht. Doch wenn Brüssel dann Befugnisse noch einmal weiterreicht, zum Beispiel an neue Entscheidungsgremien wie den CETA-Ausschuss, dann droht das Band zwischen Wählerstimme und diesem Gremium am Ende der Kette irgendwann komplett abzureißen. Genau das wollen die Verfassungsrichter verhindern. "Ich sehe keine verfassungsrechtlichen Probleme bei CETA", hatte Wirtschaftsminister Gabriel in der Verhandlung gesagt. Ganz so einfach dürfte es im endgültigen Urteil nicht werden. Ausgang offen.

Bundesregierung hat ein "aber" im Gepäck

Bis dahin hat die Bundesregierung bei den Reisen nach Brüssel in Sachen CETA jetzt das "aber" im Gepäck. Laut Gericht muss sichergestellt werden:

- Die vorläufige Anwendung von CETA bezieht sich nur auf Bereiche, für die die EU zuständig ist. Ungeschrieben steht dahinter: Denn wenn auch Bereiche betroffen wären, für die der Mitgliedsstaat zuständig ist, müsste der Bundestag vorher zustimmen. Das ist aber nicht vorgesehen.

- Mehr "demokratische Rückbindung" im CETA-Ausschuss. Zum Beispiel, indem der Rat der EU einstimmig hinter den Beschlüssen steht.

- Deutschland kann zur Not aus der vorläufigen Anwendung von CETA aussteigen. Weil das im CETA-Vertrag etwas undeutlich geregelt ist, muss die Bundesregierung dies als "Hausaufgabe" noch einmal rechtsverbindlich erklären und den anderen Vertragspartnern "notifizieren".

- Falls Karlsruhe CETA am Ende aus inhaltlichen Gründen kippt, soll es nicht heißen können: Bringt ja nichts, Deutschland kann ja gar nicht mehr raus.

Diese Auflagen lassen sich erfüllen, da hat Minister Gabriel recht. Karlsruhe wird das im Auge behalten.

"Ja, aber" hat Tradition in Karlsruhe

Solche "Ja, aber"-Entscheidungen bei EU-Themen haben schon fast Tradition in Karlsruhe, etwa beim EU-Vertrag von Lissabon oder beim Rettungsschirm ESM. Auch dann, wenn das Gericht in die Inhalte einsteigt. Und wieder ist hier die Rollenverteilung ein Thema. Denn wenn jedes nationale Gericht leichtfertig EU-Maßnahmen blockieren würde, hätte das fatale Auswirkungen. "Mal eben so" machen wir das auch nicht, sagt Karlsruhe. Aber ob das Tafelsilber des Grundgesetzes angetastet wird, der Kernbereich von Demokratie und Rechtsstaat, das prüfen wir zumindest intensiv und behalten so die Finger im Spiel.

Vergebene Mühe für die Kläger?

Sind die aufwändigen Klagen dann nicht vergebene Liebesmüh‘ für die vielen tausend Kläger, wenn für sie am Ende nichts rauskommt, also Karlsruhe EU-Projekte nicht komplett blockiert? Nicht unbedingt. Denn es kommt ja "was raus". Erstens werden die Rechtsfragen öffentlich im Gerichtssaal diskutiert, bekommen so ein Forum. Zweitens hat Karlsruhe immer wieder konkrete rechtliche Leitplanken bei EU-Themen aufgestellt, etwa dass der Bundestag gut eingebunden sein muss. Da steckt der Gedanke hinter: Die Grundfragen der Demokratie, wie der Einfluss der Wählerstimme, dürfen nicht zum lästigen Anhängsel werden.

Die Kläger hatten in Karlsruhe betont, dass sie nicht per se gegen Freihandel sind und die Vorteile durchaus sehen, nur dass ihnen die Ausgestaltung bei CETA und die vorläufige Anwendung nicht passt. Mit dem vorläufigen "Ja, aber" aus Karlsruhe scheinen alle ganz gut leben zu können. Das endgültige CETA-Urteil wird noch eine Weile auf sich warten lassen.