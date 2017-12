Eurogruppenchef Centeno Ein Anti-Schäuble als Brückenbauer?

Er galt als wahrscheinlichster Nachfolger von Eurogruppen-Chef Dijsselbloem - und ist es am Ende auch geworden: Der EU-Rat hat den Portugiesen Centeno zum neuen Sprecher gewählt. Sein Amt tritt dieser aber erst am 13. Januar an.

Von Ralph Sina, ARD-Studio Brüssel

Die Freude auf seinen Dienstbeginn im Januar ist dem neu gewählten Eurogruppen-Chef anzuhören: "I am looking forward to January 2018."

Wie der bisherige Chef Dijsselbloem will Centeno den Konsens in der Eurogruppe suchen.

Der portugiesische Finanzminister Mario Centeno setzt auf die Suche nach dem Konsens in der neunzehnköpfigen Eurogruppe. In diesem Punkt will der portugiesische Sozialist die Tradition seines niederländischen Vorgängers Jeroen Dijsselbloem fortsetzen. Nach Ansicht des zukünftigen Eurogruppenchef hat Europa wegen seiner zur Zeit hervorragenden Wirtschaftslage eine einmalige Chance, die Volkswirtschaften und Gesellschaften besser zu rüsten.

Im Eurokrisenland Portugal ist das Mario Centeno mit einer Doppelstrategie gelungen: Einige Sparmaßnahmen nahm er zurück. Gleichzeitig bestand der 50-Jährige aber darauf, dass die EU-Vorgaben für den portugiesischen Staatshaushalt eingehalten werden. Mit Erfolg: Portugals Wirtschaft wuchs 2017 stärker als in den letzten zehn Jahren.

Anerkennung durch Schäuble und Altmaier

Der deutsche Ex-Finanzminister Wolfgang Schäuble verglich ihn deshalb mit dem portugiesischen Fußball-Star Ronaldo. Auch Schäubles geschäftsführender Nachfolger im Amt des Finanzministers, Peter Altmaier, sieht in Centenos Wahl "auch eine Anerkennung für die harten und erfolgreichen Reformen die Portugal unternommen hat, um wieder dem Stabilitäts- und Wachstumspakt zu genügen".

Die Eurogruppe hat Portugal während der Eurokrise gerettet, jetzt steht ein Portugiese an ihrer Spitze - eine Wahl mit Symbolwert. Obwohl noch keine neue Regierungskoalition in Sicht ist, hat Peter Altmaier den neuen Eurogruppenchef für Januar bereits nach Berlin eingeladen, "um dort über die großen Zukunftsfragen zu sprechen, die wir im Bereich des Euro und der Bankensicherung haben".

Mehr als ein unverbindliches Brainstorming kann dieses Treffen des Eurogruppenchefs mit der geschäftsführenden Bundesregierung nicht werden. Es geht um die Frage, wie sich die Euro-Finanzminister zu der Idee von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker verhalten, den Posten eines EU-Finanzministers zu schaffen. Zudem steht die Idee der EU-Kommission, den Job des Eurogruppenchefs mit dem des EU-Währungskommissars zu vereinen, auf der Tagesordnung.

Diesen Vorschlag lehnen die Mitgliedsstaaten ab, denn der Eurogruppenchef hätte dabei eine Doppelfunktion: Als EU-Kommissar wäre er an Vorschlägen beteiligt, über welche die Eurogruppe - unter seinem Vorsitz - abstimmen würde. "Und ich glaube, dass er die besten Voraussetzungen dafür bietet, dass die Eurogruppe auch künftig ihre Arbeit erfolgreich durchführen kann", lobt Altmaier Centeno. Dieser arbeitete für die portugiesische Zentralbank, bevor er 2015 Finanzminister wurde.

Spagat zwischen Sparpolitik und Investition

Der grüne EU-Abgeordnete Giegold hält Centeno für ein Gegenmodell zu Schäuble.

Der grüne Europaparlamentarier Sven Giegold sieht in Centeno einen Anti-Schäuble unter Europas Finanzministern, weil der Portugiese nicht nur gespart, sondern auch investiert habe. Schäuble und Altmaier wiederum sind fasziniert von dessen Sanierungserfolgen.

Das zeigt, dass der neue Eurogruppenchef offenbar wirklich ein Brückenbauer zwischen den verschiedenen finanzpolitischen Lagern in der EU werden könnte.