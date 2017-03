Streit mit Türkei Demonstrationen gegen Niederlande

Gegen das Vorgehen der Niederlande im Streit mit der Türkei sind Türken und türkischstämmige Menschen in beiden Ländern auf die Straße gegangen. Auch in Deutschland demonstrierten Hunderte Menschen in Berlin und Düsseldorf dagegen.

Die Entscheidung der niederländischen Regierung, Auftritte des türkischen Außenministers und der türkischen Familienministerin unter allen Umständen zu verhindern, hat in beiden Ländern Demonstranten auf die Straße getrieben.

Vor dem niederländischen Konsulat in Istanbul versammelten sich Demonstranten, um gegen die Auftrittsverbote für türkische Minister in Europa zu protestieren. Laut der Nachrichtenagentur AP kamen rund 500 Teilnehmer zusammen. Die Menge vor dem Konsulat in Istanbul skandierte Parolen wie "Diktator Niederlande wird zahlen" oder "Barbarisches Europa".

Oliver Mayer-Rüth, ARD Istanbul, zu den Protesten in Istanbul

Mit Wasserwerfern gegen Demonstranten

Im niederländischen Rotterdam gingen mindestens 1000 Menschen gegen die Auftrittsverbote auf die Straße. Türkische Fernsehsender zeigten, wie niederländische Polizisten nahe dem Konsulat der Türkei gegen die Demonstranten vorgingen, um eine Straße zu räumen. Die Bilder zeigten, wie die Einsatzkräfte auch Hunde und Schlagstöcke einsetzten. Laut AFP versuchte die Polizei auch, die Demonstranten mit Wasserwerfern zurückzudrängen, berittene Beamte hätten versucht, die Menge auseinanderzutreiben.

Der Bürgermeister von Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, erließ eine Notfallverordnung, um Spezialkräfte anzufordern, die "die Sicherheit in der Stadt garantieren" sollten. Es gebe "ernsthafte Bedenken", dass sich noch mehr Demonstranten dem Protest anschließen könnten und es zu Tumulten kommen könne. In den Niederlanden leben rund 400.000 türkischstämmige Menschen.

Vor dem niederländischen Konsulat in Istanbul protestierten Demonstranten gegen die untersagten Auftritte in Rotterdam. Auch vor dem türkischen Konsulat in Rotterdam versammelten sich hunderte Menschen im Protest gegen die Abweisung der türkischen Familienministerin.

Demonstrationen in Deutschland

In der Nacht kam es auch zu spontanen Protestkundgebungen in Deutschland. In Düsseldorf und Berlin kamen in der Nacht jeweils spontan rund 300 Menschen zusammen, um gegen die abgesagten Auftritte zu demonstrieren. In Düsseldorf versammelte sich die Menge vor dem niederländischen Generalkonsulat, in Berlin vor der Botschaft der Niederlande. Die Polizei in Berlin sprach von einer emotionalen, aber friedlichen Kundgebung. Auch in Düsseldorf blieb die Versammlung den Angaben zufolge gewaltfrei.

Türkei kündigt harte Konsequenzen gegen Niederlande an

Christian Buttkereit, ARD Istanbul

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 11. März 2017 um 23:15 Uhr